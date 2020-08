Roberto Tapia regresa a los escenarios a pesar de la pandemia y tras superar la COVID-19 El cantante mexicano prepara su primera gira de conciertos en Estados Unidos luego de vencer al virus. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras pasar unos días difíciles luego de dar positivo al coronavirus, el cantante Roberto Tapia está más que listo para retomar su agenda y regresar a los escenarios con una serie de conciertos a finales de agosto. El intérprete mexicano anunció que se presentará en un evento calificado de “superlujo” en las ciudades de Elkhart, IN, y Columbus, OH, en un intento por brindar un poco de entretenimiento a sus fanáticos durante la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, el gobierno estatal de Ohio no anticipa otro confinamiento, pero sí pide seguir las reglas de sanidad y utilizar el tapabocas en público. En el caso de Indiana, desde el pasado junio se permitió la reapertura de los centros de entretenimiento, pero solo a la mitad de su capacidad. Esta semana, el intérprete mexicano anunció que está libre de coronavirus y que finalmente pudo reunirse con su familia luego de varias semanas de estar alejados debido al virus. “Gracias a Dios ya no tengo COVID-19 y ya puedo abrazar a mis hijas y a mi madre. Gracias mi Dios por regalarme esta dicha”, anunció en sus redes sociales. A principios de agosto, Tapia sorprendió a sus seguidores al revelar que había dado positivo y que llevaba varios días lidiando con los fuertes síntomas de la enfermedad. “Pasé dos días muy fuertes y muy angustiantes”, confesó el cantante en su cuenta de Instagram. “Es un virus muy cul….o [feo] la verdad”. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se han confirmado más de 5.5 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos, de los cuales más de 174,000 han terminado en la muerte del paciente.

