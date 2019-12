Roberto Tapia desolado por el grave estado de salud de su mamá El cantante Roberto Tapia pasó la Navidad velando por la salud de su mamá, quien continúa luchando por su vida. By Isis Sauceda ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estas fiestas de Navidad están siendo muy difíciles para el cantante Roberto Tapia, quien las está pasando prácticamente en el hospital al pendiente de la salud de su mamá, Claudia Tapia, quien continúa debatiéndose entre la vida y la muerte tras haber sufrido un derrame cerebral hace un poco más de una semana. De acuerdo a una fuente cercana al cantante, la madre del intérprete continúa bajo cuidado médico en un delicado estado de salud. “Sigue en la lucha”, comentó la fuente a People en Español. Roberto se encuentra desolado por la situación y a través de sus redes sociales animó a su madre a que luchara por su recuperación. Asimismo, agradeció todos sus cuidados y amor hacia él. “Tú me llevaste en tu vientre nueve meses, te desvelaste por mí, te hice perder tu figura y soñabas con conocerme y tenerme en tus brazos para darme todo el amor y el cariño que me has dado. Agradezco cada uno de esos momentos [m]amá”, expresó el cantante junto a un vídeo con su madre. “Hoy te pido que luches y saques todas tus fuerzas por el amor que nos tienes. Tú no te puedes ir madre, tú tienes muchas cosas por vivir conmigo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante mexicano además aconsejó a sus seguidores que tienen a sus madres con vida a que les dediquen tiempo y cariño. “A todos los que tienen a sus madrecitas, cuídenlas y quiéranlas mucho, de verdad se los digo. Gracias por esos rezos a mi madre”, escribió. La matriarca fue hospitalizada a mediados de diciembre por un fuerte dolor de cabeza. En el hospital detectaron que sufrió un derrame cerebral. Días después, fue sometida a una cirugía, la cual se realizó exitosamente. No obstante, los médicos pronostican una posibilidad del 50 por ciento de mejoría. Advertisement

