Roberto Tapia admite que ha vivido días de angustia por el coronavirus El cantante mexicano se encuentra bajo tratamiento médico luego de dar positivo a una prueba de coronavirus: "Pasé dos días muy fuertes y muy angustiantes" Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Roberto Tapia sorprendió a sus seguidores la tarde del miércoles al revelar que dio positivo al coronavirus. A través de las redes sociales, el intérprete mexicano explicó la angustia que sintió al experimentar los síntomas del virus, lo que lo llevó a vivir dos días de incertidumbre. “Pasé dos días muy fuertes y muy angustiantes”, confesó Tapia, que ya se encuentra aún bajo el cuidado médico. “Es un virus muy cul….o [feo] la verdad”. Tapia prometió contar más de su experiencia una vez supere la enfermedad . “Ya estoy un poco mejor gracias a Dios”, comentó posteriormente a People en Español. Confirmó que se encuentra bajo tratamiento para recuperar su salud y poder continuar con su agenda de trabajo, en la que tiene pautada una próxima presentación, guardando una sana distancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tapia pidió a familiares, amigos y fanáticos que no se pongan en contacto con su mamá Claudia Tapia, ya que ignora el estado de salud del cantante y no quiere preocuparla. “Si alguien conoce a mi mamá y le quieren llamar para preguntarle por mi salud, se los agradezco que no lo hagan”, escribió en Instagram. “Ella está en una recuperación y no quiero preocuparla. Yo me ausenté de ella para no contagiarla y le tuve que decir que estaba enfermo de gripe y tos, pero que ya estaba saliendo adelante. Entonces les encargo mucho que no le vayan a llamar ni a mandar mensaje, agradezco su comprensión”. La madre del artista aún sigue recuperándose del derrame cerebral que padeció el pasado diciembre, que la mantuvo en el hospital por varias semanas. Actualmente se encuentra en tratamiento para recuperar su capacidad motrices, que quedaron afectadas la apoplejía.

