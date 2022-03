Roberto Romano se une a la lista de famosos en la nueva temporada de Exatlón ¡Mira lo que nos contó en exclusiva! Luego de su tórrido romance con Alicia Machado en La casa de los famosos, el actor mexicano Roberto Romano ahora dice presente en este reality show de Telemundo y nos revela por qué decidió participar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su exitosa participación en el reality La casa de los famosos (Telemundo) a finales del año pasado, Roberto Romano sigue con nuevos proyectos y ahora se une a la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos. En una entrevista en People VIP, el actor mexicano expresó lo contento que está de participar en este programa y contó que desde pequeño ha practicado deportes gracias a la influencia de su abuelo. Incluso entrenó como portero de fútbol del club mexicano Toluca, pero tuvo que retirarse por una lesión en el codo. "Antes de ser actor, cantante, un artista en general yo iba a ser futbolista", aseguró. "El deporte siempre ha estado muy latente y presente en mi vida desde pequeño. Mi abuelo fue director general del comité olímpico mexicano y recuerdo que veía cómo se entrenaban los atletas y eso me emocionaba muchísimo". ¿Por qué decidió participar? ¿Qué hará si resulta ganador de los $200,000? ¡Mira lo que nos contó en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

