Roberto Palazuelos revela que está lista su venganza contra Luis Miguel por su imagen en bioserie del cantante Tras mancillar su reputación en la serie biográfica de Luis Miguel, Roberto Palazuelos tomó revancha contra el cantante y le tiene sin cuidado si le molesta. ¿Cómo será la vendetta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando salió al aire la primera temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, la imagen que se presentó en la emisión sobre Roberto Palazuelos no fue la mejor, ya que lo tacharon de chismoso y resentido; lo cual, afectó su reputación. En un inicio, el actor se pronunció en contra de esta situación, pero ahora relata todo lo ocurrido y cómo se vengó del intérprete de "Cómo es posible que a mi lado". "A mí me dieron una madriza, pero ya nos las cobramos", advirtió Palazuelos en la emisión Pinky Promise (YouTube). "Estaba haciendo una serie en España, que se llama Entre virus, llevaba un mes filmando allá. De repente, una mañana me empiezan a llegar un chorro [muchos insultos] 'pinche chismoso'; 'pinche hocicón'. Supuestamente, en la serie dicen que vamos a la boda de Yuri, que yo no fui, donde supuestamente, veo al Negro [Alejandro González Iñárritu] con Mariana [Yazbek], la novia de El Sol en aquel momento]. Entonces, voy y le digo a Micky 'oye el Negro le está tirando la onda a Mariana otra vez'; porque habían sido novios antes". También, acusaron al empresario de que se expresó inadecuadamente de Marcela Basteri, madre del cantante, y lo señaló de mal padre con Michelle Salas. [Luis Miguel] me dice [en la serie] 'eres un malagradecido, yo te llevé a viajar por el mundo'. "¡Qué me va a llevar él a viajar por el mundo! Eso sí me molestó, se pasa", aclaró. Roberto Palazuelos y Luis Miguel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero una cosa sí te digo, en nuestro show [Perdiendo el Juicio]. le acabamos de dejar un regalito a Micky en el último capítulo. Con amor", advirtió. "La venganza es un plato que siempre debe de comerse en frío". El abogado mencionó que una vez se encontró a Alejandro Basteri, hermano de intérprete de "La incondicional" y le reclamó sobre esa situación; este último, para defender a su familiar culpó a los escritores. Por lo tanto, si Luis Miguel se molesta, de responderá lo mismo, que fue culpa de los guionistas. Roberto Palazuelos continúa su vida y ahora está muy ocupado con sus múltiples proyectos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Roberto Palazuelos revela que está lista su venganza contra Luis Miguel por su imagen en bioserie del cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.