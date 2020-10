Roberto Palazuelos recibe Doctorado Honoris Causa y las redes estallan Vistiendo toga y birrete el bronceado actor presumió con orgullo su mención. Aquí te mostramos el post de la polémica. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Roberto Palazuelos se ha distinguido a lo largo de los años no solo por su elegancia y bronceado perennes, sino por una multifacética carrera que incluye la actuación, su incursión como Youtuber y el manejo de múltiples empresas. Pero ni sus fastuosas casas, impactantes paseos en yate o carros de lujo han dejado a los usuarios de la red tan sorprendidos como el Doctorado Honoris Causa que le acaban de conceder al actor y padre. La mención se le concedió por sus “aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica poniendo en alto el nombre de México en el contexto internacional”, según consta en el documento surgido en redes. Fue el propio examigo de Luis Miguel quien compartió las nuevas por medio de su Instagram Stories donde aparece vistiendo toga y birrete y recibiendo la mención. El doctorado le habría sido concedido este 14 de octubre por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C en conjunto con la LXIV Legislatura del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Pero las redes no lo han perdonado y los usuarios han lanzado críticas cuestionando la razón por la cual el actor debería recibir dicho título."Es neta???? Dios, a ver quién aguanta a Payazuelos", exclamó un sorprendido usuario de Twitter. "¿O sea que a cualquiera se lo dan?", preguntó alguien más en Instagram. "Ni es actor no actúa nada ya fue en el tiempo de Miky". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lo curioso es que según el propio actor él fue el primero en sorprenderse ante la noticia de que recibiría este honor. “Me enteré que me lo iban a dar hace como 30 días y dije: ‘Oye, pero ¿por qué me van a dar a mí un doctorado?", explicó él a Quién.com. "Me dijeron: ‘La verdad (es) que por tu carrera artística pones a México en el extranjero muy fuerte. Entonces haces una gran promoción de la gastronomía y de los lugares hermosos de México’. Me gustó mucho por la parte que dice: poner a México en alto en el extranjero". “Yo le tengo más respeto a los doctorados que te avientas en la escuela", prosiguió Palazuelos. "El Honoris Causa es una mención, una distinción, pero algún día sí me gustaría tener mi doctorado en Derecho". ¡Pues si lo logra tendrá dos!

Close Share options

Close View image Roberto Palazuelos recibe Doctorado Honoris Causa y las redes estallan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.