Roberto Palazuelos advierte a Margarita Portillo, viuda de Andrés García, sobre herencia: "Va a haber litigio" Roberto Palazuelos lanza advertencia a Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, si no le da parte de la herencia del fallecido actor a su hijo Andrés García Jr. Mira sus fuertes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roberto Palazuelos lanzó una fuerte advertencia a Margarita Portillo, la viuda del actor Andrés García, quien falleció a sus 81 años en abril. Palazuelos pidió a Margarita y a la hermana de Andrés García que le den la parte de la herencia que le corresponde a Andrés García Jr., el hijo del actor mexicano. "Andrecito es muy buen muchacho", dijo Palazuelos, asegurando que empleará todos sus recursos económicos para asegurarse que el hijo de Andrés García reciba la parte de la herencia de su padre que le toca. La tía de Andrés García Jr. supuestamente le dijo que no le daría nada, ya que "todo está a nombre mío y de Margarita", aseguró la hermana de Andrés García. "Están siendo muy tontas las dos, tanto Margarita como ella", dijo Palazuelos, dando un ultimatum a las dos. "Llamen a Andrecito, entréguenle su parte. Si no le quieren entregar tierra, arréglense con él y vayan pagando a crédito, porque si no se les va a caer todo". En entrevista con Azucena Cierco de Al Rojo Vivo (Telemundo), Palazuelos afirmó: "Si en agosto no tenemos resultados, vamos por ello. Va a haber litigio". Roberto Palazuelos Credit: Victor Chavez/Getty Images Roberto Palazuelos asegura que no tiene ningún interés económico en la herencia y solo se involucra para ayudar a Andrés García Jr. "Se trata de la última voluntad de Andrés García", dijo el actor y empresario mexicano. "A mí claro que no me importa. Yo tengo propiedades que sí están en otro nivel. El más amoladito de mis hoteles vale 45 millones de dólares. Las propiedades de Andrés García no llegan ni a un millón de dolares", dijo. "Yo crecí con Andrecito y crecí con Leonardo y me da coraje", añadió sobre los hijos del fallecido actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Palazuelos añadió que junto a Sandra Vale —la madre de Andrés García Jr. y Leonardo García, quien fue esposa del actor— impugnará el testamento de Andrés García para que las regalías y los derechos de autor vayan a sus hijos y a su "legítima viuda". "Esta señora no le dio ni siquiera un velorio digno", dijo el actor sobre Margarita Portillo, que hasta ahora no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Roberto Palazuelos advierte a Margarita Portillo, viuda de Andrés García, sobre herencia: "Va a haber litigio"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.