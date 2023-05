Roberto Manrique le reclamó a Carmen Villalobos: "¡Claro! Porque ahora está más enamorada que nunca" Parece que la amistad entre Carmen Villalobos y Roberto Manrique ha tenido una situación incómoda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Carmen Villalobos y Roberto Manrique mantienen una gran amistad. Incluso, han participado en eventos para hacer social juntos. También es de conocimiento público que la actriz, tras su divorcio de Sebastián Caicedo volvió a encontrar el amor con Frederik Oldenburg. De hecho, la famosa no deja de mostrar públicamente lo feliz que está con este idilio. Pero al parecer la presentadora de Top Chef Vip está tan dedicada a su romance con el periodista deportivo que se ha olvidado de su gran amigo, tal como el actor lo hizo público. "¡¡¡¡Clarooooooo!!!! Ahora que anda hecha la 'istoy mis inimiridi qui ninqui' [estoy más enamorada que nunca]. Se demora dos semanas en responder", escribió Manrique en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Pero la perdono porque está feliz. Yo, mientras tanto, voy a terapia para sanar y listo". La intérprete de Alejandra Maldonado en la telenovela Hasta que la plata nos separe, no dudó en responderle al también activista; para ello, utilizó la misma historia. "Jajajaja es verdad", escribió Villalobos. "Pero los verdaderos amigos entienden. Te adorooooo". Carmen Villalobos y Roberto Manrique Credit: Roberto Manrique Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este mensaje parece que la amistad sigue intacta y el idilio de la conductora no afectará el cariño que ambos se tienen. Por cierto, la actriz ha causado furor al mostrarse en sexy bikini negro públicamente; ya que posteó una serie de imágenes donde se le ve luciendo dicha ropa de playa y un sombrero. Esto, ocasionó una serie de halagos de parte de sus seguidores. Carmen Villalobos "El cuerpo del deseo"; ¡¡¡¡Guapa!!!!"; "¡Eres todo lo que está bien!"; "Echona Villalobos eso sí se llama cuerpo, o el cuerpo exageración; todo en su lugar bella"; "Hermosa como siempre"; "Cuerpazo", y "Demasiada belleza", fueron algunos comentarios. Carmen Villalobos parece estar atravesando un gran momento a nivel personal y profesional; lo cual, es evidenciado por propios y extraños.

