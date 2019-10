Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Las estrellas pasaron este fin de semana con sus seres queridos, compartiendo con sus fans y apoyado a su media naranja. Veamos. Empezar galería Roberto Manrique Image zoom IG/Roberto Manrique “Feliz domingo planeta”, compartió el actor ecuatoriano junto a su perra Mila. Advertisement Advertisement Mauricio Ochmann Image zoom “Sin palabras 😶😯”, dijo en una imagen junto a su hija Kailani. Alejandro Sanz Image zoom IG/Alejandro Sanz “Listo para la siguiente tormenta”, el cantante aseguró. Advertisement Camilo Image zoom IG/Camilo “Así peleo mis batallas. Al lado de gente que cree en lo que Dios está haciendo en mi vida! ANTES DE SALIR A CANTAR TUTU DELANTE DE 40.000 PERSONAS! Yo creo en ustedes @mauyricky ! Los amo!”, expresó el colombiano junto a sus cuñados. Karla Souza Image zoom IG/Karla Souza “Mi mona🐒. Mi mejor creación”, dijo la actriz de su hija Gianna. Ricardo Montaner Image zoom IG/Ricardo Montaner “Lo único que importa es la salud y el amor de la familia. A Dios lo vivo molestando con el mismo tema todos los días”, dijo el cantante venezolano junto a una instantánea con sus nietos. Advertisement Advertisement Advertisement Marlene Favela Image zoom IG/Marlene Favela “Se me está haciendo costumbre ser feliz 💫”, expresó la actriz en esta foto, en la que se le ve su barriguita de embarazada. Selena Gómez Image zoom IG/Selena Gómez La estrella celebró el cumpleaños de su amigo el pasado fin de semana. Shakira Image zoom IG/Shakira “Misión cumplida! #fcbarcelona”, dijo la cantante tras presenciar el triunfo del FC Barcelona de su pareja Gerard Piqué el domingo en el estadio Camp Nou. Advertisement Advertisement Advertisement Sofía Vergara Image zoom IG/Sofía Vergara “Uniformadas pal chopping!👖👖😂😂😂”, compartió la colombiana junta a sus sobrinas. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

