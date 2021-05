Roberto Manrique pone en pausa su carrera actoral para enfocarse en proyecto a favor del planeta y el ambiente El actor Roberto Manrique se entrega de lleno a un proyecto que le "llena el alma". Se trata de 'Juntos x la tierra', una campaña que ayuda a crear conciencia ambiental. ¿Regresará a la actuación? Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Roberto Manrique puso un alto en su carrera actoral para entregarse de lleno a un proyecto que le "llena el alma". Se trata de 'Juntos x la tierra', una campaña que ayuda a crear conciencia ambiental. "[Quise] experimentar algo que me diera la sensación de que estaba dando el 100% por la tierra", dijo en entrevista con la editora de People en Español, Nohelia Castro. "He dejado en standby mi carrera [pero] somos la generación a la cual le tocó saber unos datos bastantes drásticos y determinantes y elegir qué hacemos con eso, si seguir con inercia por el rumbo de una vida de tal manera o de verdad comprometernos a hacer el cambio que implica que estemos dando el 100% y entre todos direccionar la humanidad hacia un futuro un poco más optimista". Así, el actor ecuatoriano se comprometió con la siembre de 33,494 árboles. Para esto, Manrique empacó maletas y empezó una travesía de 6,986 km por América Latina. "Estoy entregado 100% al proyecto Juntos x la tierra. Decidí viajar completamente solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la proeza de sembrar árboles". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN roberto manrique juntos x la tierra people vip Credit: Cortesía Durante su recorrido, que empezó en noviembre del 2019 en Quito, Ecuador, con dirección hacia Santiago de Chile, Roberto intercambió estadía, alimentación y transporte con el propósito de sembrar árboles. A pesar de estar solo y sin dinero, el artista guayaquileño logró conectar con su yo interior. Recientemente, Manrique posó como Dios lo trajo al mundo para engañar la portada de una revista. "Yo mismo les dije '¿y si hacemos una portada desnudo?'. Honestamente no tengo problema desnudándome en una película o serie, si todo es coherente y elegante, pero hacerlo para un medio de comunicación o redes sociales [entonces] tendría que tener un trasfondo especial detrás y Juntos x la Tierra tiene esa premisa de que regresemos a lo básico, a la esencia, a esa conexión con la tierra, que entendamos que somos esa tierra". Si bien arrancó suspiros en exitosas producciones como Sin senos sí hay paraíso y El clon, Manrique se enfoca en el bienestar del planeta y transmitir un mensaje de concientización con la situación que se vive actualmente . "La idea es que la gente se motive, ya sea para ver la serie, ayudar a sembrar árboles, o irse al crucero, no hay cómo no sentirme motivado a ser parte de esto con tan solo unos 'clics'".

