Roberto Manrique y su pareja ¡celebran 8 años juntos! "Tenemos el aniversario más cursi de todos: el 14 de febrero", reconoció el actor de exitosas telenovelas de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso y Marido en alquiler. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roberto Manrique Roberto Manrique y su novio Oliver Ranft | Credit: Instagram Oliver Ranft El pasado 14 de febrero, día del amor y la amistad, fue una fecha doblemente especial para Roberto Manrique y su pareja, el filántropo Oliver Ranft. Justamente el día de San Valentín, el actor ecuatoriano, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso, y su novio cumplieron 8 años juntos. "Tenemos el aniversario más cursi de todos: el 14 de febrero", reconocía semanas atrás Manrique, quien solo en Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores. La pareja del actor quiso tener un romántico detalle con su novio en esta fecha tan especial a través de las redes sociales, donde le dedicó unas amorosas palabras de agradecimiento. "Feliz aniversario. 8 años inmejorables. Gracias Roberto por tu luz, paciencia, amor, bondad, consejos, por creer siempre lo mejor de la gente y por hacerme reír tanto", expresó junto a un Reel en el que recopiló varios momentos vividos en pareja a lo largo de estos años. "Hemos creado con Mila esta maravillosa familia cósmica que nos ama y cuida desde cada rincón del planeta", continuó escribiendo refiriéndose a su hijita de cuatro patas. Roberto Manrique Roberto Manrique, Oliver Ranft y Mila | Credit: Instagram Oliver Ranft "Feliz día a todos los que cada día hacen un esfuerzo, dan lo mejor de sí mismos y ponen ese granito de amor en el mundo", finalizó su mensaje el filántropo. La reacción de Roberto no tardó en llegar. "Gracias amorcito. Feliz aniversario", comentó el actor en su publicación. Roberto Manrique Oliver Ranft y Roberto Manrique | Credit: Instagram Oliver Ranft SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en agosto del 2021 a través de las redes sociales cuando Manrique decidió hablar por primera vez de manera pública sobre su orientación sexual. "Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: 'no tienes de qué sentirte culpable'. Tengo que dar un paso para mi bienestar personal y es contar esto, a pesar de que no siento que fue una salida del clóset porque mi familia sabe, en el trabajo, todos mis círculos saben y si voy conociendo gente, les cuento", compartió en su momento el también galán de exitosos melodramas como Marido en alquiler.

