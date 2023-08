Tras 8 años juntos, Roberto Manrique y Oliver Ranft anuncian el fin su noviazgo: "Tenemos claro que, junto a Mila, siempre seremos familia" El actor de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y su hasta ahora pareja compartieron un comunicado conjunto a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin y Jwan Yosef, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Rosalía y Rauw Alejandro, Livia Brito y Mariano Martínez… En las últimas semanas, las rupturas amorosas en el medio artístico han estado a la orden del día. Y la lista no deja de crecer. Tras 8 años de noviazgo, el actor ecuatoriano Roberto Manrique y su pareja, el filántropo Oliver Ranft, anunciaron este lunes a través de un comunicado conjunto en las redes sociales que han decidido poner punto final a su historia de amor. "Queremos comunicarles que, luego de los 8 maravillosos años que duró nuestra relación, esta ha tomado una nueva forma. Construimos un hogar muy especial. Es hora de transformar nuestro vínculo en una amistad con los mismos valores que hemos compartido todo este tiempo", publicaron desde sus respectivas cuentas de Instagram. Roberto Manrique Roberto Manrique y Oliver Ranft | Credit: Instagram Roberto Manrique "Entre nosotros queda una profunda gratitud por todo lo que vivimos y crecimos juntos. Tenemos claro que, junto a Mila [su perrita], siempre seremos familia", agregaron. Roberto Manrique Credit: Instagram Roberto Manrique Fue en 2021 cuando el galán de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso, Marido en alquiler y Doña Bárbara habló por primera vez públicamente de su orientación sexual, revelando así que mantenía una "relación increíble" con el filántropo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuánto hemos crecido y cuánto nos hemos impulsado. No, no es mi amigo. Es mi novio", dijo. Roberto Manrique y Oliver Ranf Roberto Manrique y Oliver Ranft | Credit: Instagram Roberto Manrique Hace tan solo 5 meses, ambos celebraban su octavo aniversario de novios. "Gracias Roberto por tu luz, paciencia, amor, bondad, consejos, por creer siempre lo mejor de la gente y por hacerme reír tanto. Hemos creado con Mila esta maravillosa familia cósmica que nos ama y cuida desde cada rincón del planeta", fueron las palabras que le dedicó entonces el filántropo. Nuevo proyecto Manrique reveló recientemente que está plasmando su vida en un libro. "Estoy escribiendo la historia de mi vida y el proceso ha implicado más de un reto", reconocía. "Primero aceptar que tengo algo que contar y dejarlo salir. Callar esa voz que me juzga de egocéntrico y valorar mi historia. Soltar el deseo de controlar, editar y manipular cómo quiero ser visto para permitirle a una verdad más profunda aflorar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras 8 años juntos, Roberto Manrique y Oliver Ranft anuncian el fin su noviazgo: "Tenemos claro que, junto a Mila, siempre seremos familia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.