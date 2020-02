¡Google rinde tributo a Chespirito con un doodle! El reconocido genio de la comedia mexicana Roberto Gómez Bolaños estaría de cumpleaños hoy. Google recuerda la figura del desaparecido Chespirito en su doodle. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La página principal del Google amaneció con una nueva cara, la del icónico actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, quien dio vida a personajes inolvidables como Chespirito con los que crecieron generaciones de latinos. El gigante de la tecnología aprovechó el hecho de que Bolaños hubiera cumplido 91 años hoy para recordar sus más de 40 años de carrera en los que “llegó al corazón” de los espectadores con un estilo de humor “limpio” que se reflejó en su trabajo en la televisión, el cine y el teatro, destacó la compañía. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Su legado sigue vivo en las repeticiones de la serie, que se han traducido a más de 50 idiomas y continúan funcionando en las cadenas de televisión de todo el mundo hasta el día de hoy. Gracias por todas las risas, Chespirito: ¡tu sonrisa contagiosa trae alegría a las familias de todo el mundo!”, agrega. Google resalta que Gómez Bolaños dio el gran salto a la fama en los años setenta con personajes como el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho o el doctor Chapatín que siguen generando risas y cariño tantos años después de su creación. Gómez Bolaños nació un día como hoy en 1929 en la Ciudad de México y murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en Cancún por una insuficiencia cardíaca. El pasado 6 de febrero Google también rindió tributo a la cantante y compositora cubana María Teresa Vera al cumplirse el 125 aniversario de su natalicio. Advertisement

