Roberto Blandón confiesa que quiso matar a quien abusó de su hija Regina Cuando era niña, Regina Blandón fue víctima de abuso sexual; ahora, su padre, Roberto Blandón, revela su sentir al enterarse de esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Regina Blandón reveló que una persona que era esposo de una señora de servicio cometió abuso sexual en su contra cuando era tenía seis años. "Fue un abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos, estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches, no hubo una violación como tal, pero hubo abuso sexual", dio a conocer la actriz. Poco después, Roberto Blandón, padre de la también cantante fue cuestionado al respecto y trató de desestimar la situación; lo cual, le trajo muchas críticas. De acuerdo con el actor, se enteró de esta situación porque uno de sus sobrinos, Gonzalo, se lo hizo saber. "Obviamente como papá lo que quieres es lo mejor para tus hijos. Por mí, lo mataba, pero pues no, era cárcel", advirtió Blandón en el programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). El intérprete de Salvador Chavita Pérez en la telenovela La herencia no quiso denunciar porque su hija era muy pequeña y solo buscaba protegerla de la exposición de su caso. Sin embargo, está consciente de la importancia de los procesos legales en casos como estos. "Estamos viviendo la mayor violencia en nuestro país; lamentablemente, a fin de cuentas, tenemos que denunciar". Roberto Blandón prefiere dejar este asunto en el pasado. "Fue un desagradable momento y, como te digo, ya cerramos la página", concluyó. Roberto y Regina Blandon Roberto y Regina Blandon | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la protagonista de la película Guerra de likes ha mencionado públicamente que tuvo que asistir a terapia para poder superar esta situación y hasta que logró hablarlo pudo superarlo. Además, cuando su padre fue criticado por sus declaraciones iniciales, la joven dejó claro que habían resuelto esa situación en el entorno familiar y ahora todo está en orden. Ahora, Regina Blandón solo se concentra en sus diversos proyectos profesionales.

