Robert De Niro revela que ha sido padre ¡a los 79 años! El actor Robert De Niro es ahora padre de 7 hijos tras convertirse en papá nuevamente a los 79 años. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras promocionaba su nueva película About My Father, Robert DeNiro reveló que se ha convertido en padre a los 79 años. Este es el séptimo hijo del reconocido actor. En una entrevista con ET Canada, el ganador del premio Óscar reveló que recién dio la bienvenida a un bebé. Cuando el entrevistador le preguntó al actor por sus seis hijos, él lo corrigió y aclaró: "son siete, de hecho". No reveló con quién ha tenido a su séptimo hijo, solo dijo: "acabo de tener un bebé". El histrión —famoso por sus personajes en películas como The Godfather, Taxi Driver y Casino— ya tenía seis hijos de relaciones previas. De Niro y su primera esposa Diahnne Abbot son padres de Drena, de 51 años, y Raphael, de 46. En 1995, el actor tuvo a los gemelos Julian y Aaron, de 27 años, con su exnovia, la modelo y actriz Toukie Smith. De Niro también tiene a Elliot, de 24 años y a Helen Grace, de 11, con su exesposa Grace Hightower, reporta PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Robert DeNiro Credit: (Todd Owyoung/NBC via Getty Images) De Niro también es abuelo, y dice que lo mejor que puedes hacer por un hijo o un nieto es impulsarlo a seguir sus sueños. "A mis hijos les digo: 'si quieres ser actor o quieres ser esto o lo otro, está bien mientras que seas feliz. No se conformen con menos'", el actor le dijo a PEOPLE en enero del 2020. Según él, el mejor consejo que le puede dar a un hijo es que haga lo que realmente quiere de corazón y que "no tenga miedo". About My Father es una comedia donde De Niro hace el papel de un padre italiano que tiene una relación complicada con su hijo, y va con él y su futura esposa a casa de los suegros de su hijo a celebrar el 4 de julio. Es un fin de semana lleno de tensiones y momentos divertidos, al estilo de Meet The Fockers.

