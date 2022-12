Una 'Grinch' intenta robar regalos navideños de casa del actor Robert De Niro ¡Los detalles! Una mujer, identificada como Shanice Aviles, supuestamente trató de robarse los regalos navideños de la casa del actor Robert De Niro. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Robert De Niro "Amsterdam" World Premiere Robert De Niro | Credit: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images Una mujer supuestamente entró a la fuerza a la casa del actor Robert De Niro en Nueva York. Según reportes, la 'Grinch' intentó robarle los regalos navideños que tenía debajo del arbolito. El incidente ocurrió en la madrugada del 19 de diciembre, reporta PEOPLE. Shanice Aviles, de 30 años, fue arrestada y enfrenta cargos de robo, reporta el canal ABC 7. Aviles supuestamente tiene 26 arrestos previos por robos y hurtos. Oficiales supuestamente vieron a la mujer entrando sin autorización a la casa del actor por una escalera en la parte trasera de la propiedad. La policía no sabía que esta era la casa del actor de películas como Heist, Meet The Parents, Taxi Driver y Casino. Las autoridades estaban siguiendo a Aviles porque la buscaban en conexión con otros crímenes. Al ver que la mujer no salía de la casa, la policía entró en la propiedad del actor y encontró a Aviles supuestamente metiendo en bolsas los regalos navideños debajo del arbolito. regalos navidad Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue entonces que Robert De Niro bajó las escaleras y encontró a la intrusa en la primera planta de su casa. Supuestamente la hija del actor también estaba en la casa cuando ocurrió el incidente. Representantes del actor aún no han respondido a las llamadas de PEOPLE, y el Departamento de Policía de Nueva York no ha dado declaraciones al respecto. Esta es una historia en desarrollo.

