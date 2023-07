Muere a los 19 años Leandro De Niro Rodríguez, nieto de Robert De Niro Drena De Niro, la hija mayor del reconocido actor, fue quien dio a conocer la noticia. El adolescente era hijo del actor Carlos "Mare" Rodríguez. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere Leandro De Niro nieto de Robert De Niro Credit: IG/Drena De Niro Leandro De Niro Rodríguez, el nieto mayor del laureado actor y productor Robert De Niro, ha fallecido a los 19 años. Así lo dio a conocer este domingo por medio de sus redes su madre, Drena De Niro. "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que las palabras [desde] el momento en que te sentí dentro de mi vientre, expresó la actriz de 51 años en su emotivo mensaje. "Tú has sido mi alegría mi corazón y todo lo que era real y puro en mi vida. Quisiera estar contigo ahora mismo", prosiguió adolorida. "No sé cómo vivir sin ti pero intentaré seguir adelante y seguir esparciendo el amor y la luz que tú me hiciste sentir al hacerme tu mamá. Tú fuiste amado profundamente y estimado y espero que tan solo el amor te pudiera haber salvado". "Lo siento tanto, bebé", finalizó la hija de De Niro, sin ofrecer más explicaciones sobre el motivo del fallecimiento. "Descansa en paz y [en el] paraíso eterno mi adorado niño". En el mensaje Drena etiquetó a Carlos "Mare" Rodríguez, padre del adolescente. Aunque éste aún no se ha pronunciado al respecto hace aproximadamente 15 horas colgó un post en Instagram con un cuadrado negro en lugar de fotografía. Ahí amigos y seguidores han expresado sus condolencias. En mayo pasado Drena colgó este collage de imágenes con su hijo. El post ha servido como el lugar donde muchos seguidores y amigos han dejado condolencias para la familia del adolescente: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Múltiples celebridades han reaccionado al fallecimiento, incluyendo la actriz de sangre boricua Rosie Pérez quien expresó estar "en shock" por las noticias. "¡Lo siento tanto!", exclamó en las redes de Drena De Niro. "¡¡¡Aquí estamos todos para ti!!! ¡Te amo tanto!". Madre e hijo trabajaron en la cinta A Star is Born del 2018, al lado de Bradley Cooper, Lady Gaga y Dave Chappelle. El joven también participó en el filme Cabaret Maxime, del mismo año. Según USA Today Rodríguez tenía 19 años al momento de su fallecimiento. Drena De Niro es la hija mayor de Robert De Niro, de 79 años. Es hija de Diahnne Abbott, la primera esposa del ganador al Oscar. En mayo el protagonista de The Godfather y Goodfellas dio la bienvenida a su séptimo hija, una niña llamada Gía, fruto de su relación con su actual pareja, Tiffany Chen. PEOPLE solicitó comentario a De Niro pero hasta el momento no se ha pronunciado con respecto a la tragedia.

