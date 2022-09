Muere el actor de Heartland, Robert Cormier, a los 33 años El intérprete de la conocida serie era un "atleta, un actor y un hermano increíble", lee la necrológica publicada sobre el artista canadiense. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor canadiense Robert Cormier ha fallecido a los 33 años. Es uno de los protagonistas de la famosa serie Heartland, a la que se incorporó recientemente, en su 15 ª temporada. Según indica su necrológica, el intérprete falleció el pasado viernes y su causa de muerte no ha sido todavía desvelada públicamente. "Tenía la pasión de ayudar a otros y siempre deseaba conseguir más en su vida. Disfrutaba viendo películas en la noche con su familia y admiraba mucho a su padre. Tocó las vidas de mucha gente a su alrededor, entre ellos, su familia, sus compañeros y amigos", lee el escrito. Robert Cormier Robert Cormier | Credit: IG/Robert Cormier La cadena que emite la serie, UPtv, también ha tenido unas sentidas palabras para su actor estrella en un mensaje en las redes sociales. "El Finn de Heartland tenía un talento increíble, se ha ido muy pronto. Estamos profundamente apenados por su muerte", lamentan desde sus perfiles el canal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de su intervención en Heartland, Robert participó en la serie de Netflix, Slasher. También hizo colaboraciones en Designated Survivor, Ransom y American Gods, entre otros roles televisivos. Hizo sus pinitos en las películas Firecrackers, Pyrenees, y sus próximos proyectos para ver la luz, The Intersection, Transmission: Vol. 1 y un corto llamado The Antagonist. Que en Paz Descanse.

