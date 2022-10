Muere Robbie Coltrane, estrella de las películas de Harry Potter Muere a sus 72 años el actor Robbie Coltrane, adorado por su personaje de Hagrid en las películas de Harry Potter. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Robbie Coltrane Harry Potter Credit: Ian Gavan/Getty Images Robbie Coltrane tocó muchos corazones con su personaje de Rubeus Hagrid en la popular saga de Harry Potter. El actor murió a sus 72 años, reporta BBC, The Hollywood Reporter y Deadline. No se ha revelado aún la causa de su muerte. Deadline reporta que había estado enfermo los últimos dos años, y que murió en Larbert, Escocia, en un hospital cerca de su casa. Coltrane también actuó en las películas de James Bond Golden Eye (1995) y The World Is Not Enough (1999), y en la serie de televisión Cracker. Fue ganador de múltiples premios y fue reconocido como 'Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico' en el 2006 por la reina Isabel II. Hagrid trabajaba en la escuela mágica de Hogwarts, y es un personaje de gran importancia en la vida de Harry Potter, un amigo y un mentor. El actor pasó 10 años de su vida dedicado a este personaje y dijo que sus hijos —Alice y Spencer— crecieron viendo las películas de Harry Potter, como muchos otros niños en el mundo, reporta PEOPLE. Robbie Coltrane, Daniel Radcliffe, Emma Watson, JK Rowling, Rupert Grint and Kenneth Branagh Credit: Dave Hogan/Getty Images "Yo jamás conoceré a alguien remotamente parecido a Robbie", expresó en Twitter J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter. "Él era un talento increíble y yo era más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y poder reírme con él", dijo Rowling. "Mando mi amor y mis más profundo pésame a su familia, especialmente a sus hijos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Robbie Coltrane Credit: (Sylvain Gaboury/FilmMagic) Por su parte, Daniel Radcliffe, el protagonista de Harry Potter —quien hacía el papel del carismático mago— expresó su dolor en Instagram, compartiendo una foto junto a Coltrane. "Robbie era una de las personas más cómicas que he conocido y nos hacía reír constantemente cuando éramos niños en el set", dijo. "Me siento increíblemente afortunado que pude conocerlo y trabajar con él, y muy triste por su partida. Era un actor increíble y un hombre maravilloso". Que en paz descanse.

