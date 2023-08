Hombres armados roban casa de Miguel Bosé en México; esto dijo el cantante Miguel Bosé fue víctima de la delincuencia en la casa donde vive en la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del viernes 18 de agosto de 2023, la casa de Miguel Bosé fue asaltada por un grupo de ocho delincuentes armados que entraron al domicilio del cantante. Se ha mencionado que las personas que se encontraban al interior de la casa fueron amagados mientras se realizaba el robo. "Hombres armados y con cubrebocas entraron a casa del cantante en alcaldía Álvaro Obregón. Amagaron a quienes estaban ahí y saquearon", informó el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter. Se ha mencionado cuál fue el botín que se llevaron que incluyó objetos de valor y un auto. También se reportó que hasta el momento el intérprete de "Morena mía" no ha realizado la denuncia correspondiente. "Se llevaron joyas, dinero y una Suburban. La Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Policía de investigación indagan. El cantante no se ha presentado a denunciar en la Fiscalía de CDMX", detalló la publicación. Miguel Bosé Credit: Pablo Cuadra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que en el inmueble se encontraba el famoso, junto a su hijos Tadeo, de 12 años y hijo Diego. Todos fueron encerrados, junto a una de señora que lo ayuda y uno de su escoltas, en un baño mientras se llevaba a cabo el robo. Los asaltantes portaban cubrebocas y estaban vestidos de negro y lograron pasar todos los filtros de seguridad. Además, se llevaron a chófer manejando el auto para poder salir de la propiedad y lo dejaron en otra zona. El periodista de espectáculos aseguró que la camioneta ya apareció también. Hasta el momento, el también actor no se ha pronunciado al respecto, pero Infante asegura que no ha realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades por miedo. Hace unos momentos, se informó que las autoridades no pudieron entrar a realizar la investigación correspondiente porque la seguridad del lugar donde vive Bosé no les permitió la entrada. Ahora, Miguel Bosé rompió el silencio sobre lo ocurrido. "Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas", explicó en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado", Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto. Mis hijos se portaron como dos valientes, admirables", continuó. "Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que deben atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan".

