Roban la casa de David y Victoria Beckham mientras ellos estaban dentro Los Beckham se encontraban en su casa en Londres cuando un ágil ladrón entró para robarle un botín de miles de dólares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los Beckham se encontraban en su casa en Holland Park, al oeste de Londres, cuando un ladrón entró a la residencia y se hizo con un botín de miles de dólares. Según el tabloide británico The Sun, el suceso tuvo lugar cuando David, Victoria y su hija Harper, de 10 años, estaban en casa el pasado 28 de febrero y no se percataron de que el ladrón entró a una habitación del segundo piso. El amigo de lo ajeno se hizo aparentemente con un botón de artículos electrónico y de diseño valorado en miles de dólares. Fue el hijo de 17 años del futbolista, Cruz Beckham, quien se dio cuenta de lo sucedido cuando llegó a casa de madrugada con un grupo de amigos vio que la habitación de invitados había sido saqueada, y tenían los cristales de la ventana rota y sus restos por el suelo. Victoria Beckham Victoria Beckham | Credit: Samir Hussein/WireImage "Afortunadamente, el delincuente solo llegó a un dormitorio antes de salir corriendo", dijo una fuente al diario británico. "La seguridad en la casa es muy buena, tanto física como técnicamente". "El ladrón rompió una ventana y salió disparado de la misma con una pequeña cantidad de artículos. Afortunadamente, ninguno tenía una gran cantidad de valor sentimental para la familia", aseguró. La fuente indicó además que hay imágenes que muestran al ladrón trepando por la puerta en el frente de la casa, que se encuentra en un exclusivo vecindario en el que tienen propiedades famosos como Elton John y Robbie Williams. "Luego trepó por la casa y entró por la ventana de una habitación libre", sostuvo. David Beckham Credit: x17/The Grosby Group Una vez que el joven despertó a su padre, este llamó a las autoridades. "La policía fue llamada a las 00.37 horas del martes 1 de marzo para informar sobre un robo en una dirección residencial en el área W11 de Kensington", comunicó la policía londinense, la cual está investigando el incidente. "Varios artículos fueron reportados como robados. No se han hecho arrestos. Las consultas continúan", apuntaron. Este sucedo ha dejado muy conmocionada a la familia, que ha sido víctima de robos en ocasiones anteriores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lamentablemente, los Beckham fueron víctimas de algunos ladrones bastante profesionales que han estado operando en el área", dijo la fuente. De acuerdo con The Sun, los Beckham ordenaron una revisión de la seguridad de la mansión a raíz del robo, y se llevó a cabo un examen forense el día después del allanamiento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Roban la casa de David y Victoria Beckham mientras ellos estaban dentro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.