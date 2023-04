Famoso actor de Hollywood envía sus condolencias a Maribel Guardia: "Un joven increíblemente talentoso" Rob Schneider expresó su sentir tras la muerte de Julián Figueroa a quien conoció de manera personal y profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 de abril de 2023, el mundo del espectáculo mexicano se conmocionó al darse a conocer la muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad. Esta noticia ha conmovido más allá de las fronteras; ante ello, propios y extraños no han dudado en mostrar su respeto y enviar condolencias a su viuda Olga Garza Tuñón y a su madre Maribel Guardia. Uno de los famosos que le envió un mensaje a la actriz fue Rob Schneider. "Toda la familia de la película, Nancy y George Gamble, Centurion: The Dancing Stallion tiene el corazón roto por la noticia devastadora de que Julian Figueroa ha muerto", mencionó Schneider en su cuenta de Instagram. "Este buen joven era increíblemente talentoso más allá de sus años. Asombra a la mente que un alma sensible, tan querida por su familia, amigos y fans pueda ser arrebatada de todos nosotros, de su vida de manera tan temprana. Julian acababa de empezar una familia y nuestros corazones están con ellos y su encantadora madre, Maribel Guardia". El actor de Hollywood quien compartió con el hijo de Joan Sebastian durante dicho filme, cerró su escrito, que acompañó con una imagen de Figueroa sonriente, refrendando el cariño que le tenía. Julian Figueroa Julian Figueroa | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos consuela que su deseo de que abrace a su padre, Joan Sabastian una vez más, se ha hecho realidad. Con amor, tus amigos para siempre", concluyó. Patricia Maya. Rob Schneider Credit: IG/Patricia Maya La esposa del famoso Patricia Maya Schneider también envió sus condolencias. "Todo nuestro amor para la familia de Julián, especialmente para su esposa Ime, su hijo y su amada madre Maribel Guardia", mencionó. El cuerpo de Julián Figueroa fue incinerado tal como lo había pedido a su madre, según han mencionado diversos medios de comunicación mexicanos; también, su padrastro Marco Chacón reveló que Maribel Guardia está destrozada con el fallecimiento de su único hijo.

