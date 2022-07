Rob Kardashian reaparece en redes de vacaciones con el amor de su vida Se fueron en jet privado ¡Y se nota que la están pasando de maravilla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rob Kardashian empacó maletas y se trasladó a un paraíso tropical junto a su hija Dream Renée, de 5 años, fruto de su relación con Blac Chyna. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Keeping Up with the Kardashians divulgó algunos de los lindos momentos que está compartiendo junto a su hija. En las fotos, vemos la lujosa residencia donde se están hopeado, la cual cuenta con una piscina gigante con vista directa al mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rob Kardashian vacaciones hija renee Credit: Rob Kardashian IG Rob Kardashian vacaciones hija renee Credit: Rob Kardashian IG Además, vemos a la pequeña en traje de baño disfrutando de unos snacks y jugando con sus primos. Padre e hija se encuentran en una playa paradisíaca junto al resto de su familia, celebrando el cumpleaños número 38 de Khloé Kardashian, quien también publicó fotos del festejo en sus redes sociales. Tal parece que Rob optó por dejar atrás los tensos momentos que atravesó con la madre de su hija, quien perdió la demanda que interpuso en contra de la familia Kardashian-Jenner. En el 2017, la exstripper Blac Chyna presentó una demanda contra la familia Kardashian-Jenner alegando que varios de sus miembros, incluyendo la matriarca Kris Jenner, influenciaron en la cancelación del reality que protagonizaba junto al padre de su hija, Rob & Chyna. La mujer alegaba que debido a ello sufrió una pérdida millonaria de ingresos. En tribunales el caso destapó feos aspectos de la relación entre Blac Chyna y su ex, así como su mala química con las Kardashian-Jenner.

