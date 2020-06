Rob Kardashian reaparece en redes ¡y luce muy bien! Con una amplia sonrisa y luciendo más delgado, el ex de Blac Chyna compartió con amigos y familiares en el cumpleaños de su hermana Khloé. ¡Mira las fotos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rob Kardashian, una de las estrellas del exitoso programa de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians (E!), reapareció en redes sociales con una amplia sonrisa, más delgado y pasándola de mil maravillas con familiares y amigos. Kardashian se unió a la celebración del cumpleaños número 36 de su hermana Khloé durante el pasado fin de semana. Entre los invitados, además de otros miembros de la familia, se encontraban el ex de la festejada, Tristan Thompson, y amigos como Savas Oguz y Scott Disick. ¡Feliz cumpleaños, Khlo-moneyyyy! ¡Woohoo! Te amo, mejor amiga. ¡Esta noche bebemos como reyes! (broma interna)”, escribió Kardashian en un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su hermana, junto a una foto inédita que publicó de ambos cuando eran apenas unos niños. El ex de Blac Chyna también publicó una foto que se tomó con su otra hermana Kourtney. En otra imagen colgada en Instagram por su madre, Kris Jenner, el joven de 33 años se ve eufórico junto a la cumpleañera y dos de sus hermanas: Kylie y Kendall. Es la primera vez que el fundador de la línea de ropa Halfway Dead comparte una foto suya en redes sociales desde noviembre del 2019. Ese mes, le deseó un feliz cumpleaños a su madre y se dejó ver en otra foto disfrazado para celebrar Halloween. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kardashian también compartió recientemente una imagen de su pequeño retoño, su hija Dream. Al parecer, él está más abierto a compartir pinceladas de su vida privada con su más de un millón y medio de seguidores. Para su cumpleaños, Khloé recibió un sinnúmero de tiernos mensajes de amigos y familiares. Uno de esos fue de su hermana Kim, quien le escribió en su Instagram: “¡Feliz cumpleaños al alma más bella! ¡Gracias por ser siempre tan positiva y atenta con todos! Eres tan leal y te preocupas mucho por todos los que te rodean. Tu luz brilla y estoy muy orgullosa de ser tu hermana. ¡Te amare por siempre! Feliz cumpleaños”.

Close Share options

Close View image Rob Kardashian reaparece en redes ¡y luce muy bien!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.