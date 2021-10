Causa revuelo nueva foto de Rob Kardashian "¡qué sexy está!" El único varón de la famosa familia Kardashian reaparece en redes y WOW ¡tienes ver cómo luce ahora! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rob Kardashian, el único varón de la famosa familia Kardashian, reapareció en las redes sociales. El momento fue captado en las redes sociales de su hermana, la empresaria Kim Kardashian. "Cenando con mis parejas favoritas", escribió la estrella de telerrealidad de 40 años en el pie de las fotos que colgó en Instagram. En la primera fotografía vemos a su hermana Kourtney Kardashian posando muy sonriente junto a su actual pareja, el baterista Travis Barker. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN rob kardashian reaparece en redes sociales de kim kim kardashian Credit: kim kardashian instagram Nueva foto de Rob causa revuelo: En la segunda imagen, vemos a Khloé Kardashian luciendo una chaqueta de estampado militar mientras su hermano Rob Kardashian de 34 años porta un atuendo casual con gorra negra y camiseta de algodón en tono blanco. rob kardashian reaparece en redes sociales de kim kim kardashian Credit: kim kardashian instagram La imagen no ha pasado desapercibida. Hasta el momento cuenta con casi cinco millones de likes y miles de comentarios. Si bien muchos de sus seguidores piropean a sus hermanas, Rob fue, sin lugar a dudas, el que se robó el centro de la atención. "Me encanta ver a Rob compartiendo con ustedes y verlo feliz", escribió una fan. "Qué bien se lo ve a Rob. Se lo ve muy sexy 😍", apuntó otra seguidora. Kardashian en la actualidad En noviembre de 2016, Rob se convirtió en padre de Dream Kardashian, fruto de su relación con Blac Chyna, con quien encabezó un tormentoso y fugaz romance. Rob Kardashian, Blac Chyna Rob Kardashian y Blac Chyna en mayo de 2016 | Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images Al parecer Rob está mucho más contento y de buen carácter y ahora pasa más tiempo con sus hermanas y con los hijos de éstas. Rob ha batallado por años con cuestiones de salud. Además de revelar a People que llegó a pesar "300 libras", también ha luchado contra la diabetes tipo 2, la depresión y las relaciones tóxicas.

