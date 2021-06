Lin-Manuel Miranda se disculpó después de que la película In The Heights fuera criticada por no tener a actores afroamericanos de piel oscura entre sus protagonistas. La actriz Rita Moreno salió en su defensa. Mira sus declaraciones.

Rita Moreno sale en defensa de Lin-Manuel Miranda después de críticas a In The Heights

Rita Moreno salió en defensa de Lin-Manuel Miranda después de que la nueva versión cinematográfica de In The Heights fuera criticada por presunta discriminación racial porque no hay actores afrolatinos de piel oscura entre los protagonistas.

Al visitar The Late Show with Stephen Colbert, la legendaria actriz dijo que se siente molesta y entristecida con estas críticas. "Al parecer, nunca puedes hacerlo bien", dijo Moreno, de 89 años al presentador Stephen Colbert. "Este es el hombre que literalmente a traído a Estados Unidos" el orgullo por lo latino y lo puertorriqueño, dijo Moreno sobre Lin-Manuel Miranda. "Yo no pude hacerlo. Me encantaría decir que yo lo hice, pero no pude. Lin-Manuel lo logró él solo", añadió, asegurando que está maravillada de ver todo lo que el dramaturgo, actor y productor de origen puertorriqueño ha logrado.

Moreno añadió que se siente orgullosa de que Miranda fue el productor de su documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It. Moreno -quien actuará en la nueva versión del clásico West Side Story que la catapultó a la fama internacional 60 años atrás- dijo que "están atacando a la persona equivocada", ya que Lin Manuel Miranda es el mayor defensor de la diversidad.

Rita Moreno and Lin-Manuel Miranda Rita Moreno and Lin-Manuel Miranda | Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

"Yo empecé a escribir In The Heights porque sentía que no era visto. Y durante los últimos 20 años todo lo que yo quería es que nos vieran a TODOS", expresó Miranda en Twitter después de la controversia sobre la película. "Estoy viendo el debate este fin de semana sobre la representación afro-latina en nuestra película y es evidente que muchos de los miembros de nuestra comunidad afro-latina de piel oscura no se sienten lo suficientemente bien representados en esta, particularmente en los papeles principales".

Lin Manuel Miranda y Rita Moreno Credit: Michael Tran/FilmMagic

Las críticas surgieron después de que la productora y presentadora Felice León de The Root -quien se describió como "una mujer negra de origen cubano" le preguntara a las actrices y el director por qué no habían más talentos afro-latinos de piel oscura en roles protagónicos.