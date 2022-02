Rita Moreno revela que Marlon Brando la maltrató y ella intentó suicidarse durante su relación amorosa Rita Moreno hizo impactantes declaraciones sobre su relación amorosa con Marlon Brando. La icónica actriz puertorriqueña revela que el actor la maltrató y ella intentó suicidarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rita Moreno compartió tristes recuerdos de su relación amorosa con Marlon Brando, reporta PEOPLE. Durante una conversación con la actriz Jessica Chastain para la serie "Actors on Actors" de Variety, la estrella de West Side Story, de 90 años, hizo fuertes declaraciones sobre el fallecido actor de Hollywood. Moreno dijo que Brando "era un mal tipo" en su trato con las mujeres. La ganadora de los premios Óscar, Emmy, Grammy, y Tony conoció al legendario actor cuando ella tenía 22 años. Fue en 1954 en el set de la película Désirée sobre la vida de Napoleón. Allí comenzó una relación sentimental de casi 8 años de duración. "Era emocionante estar con Marlon. ¡Dios mío era emocionante!", dijo Moreno. "Él era extraordinario de muchas, muchas maneras, pero él era un mal tipo. Él era un mal tipo en lo que se refiere a las mujeres. Yo era una persona tan diferente entonces", reflexionó. La actriz confiesa que hasta intentó suicidarse durante esa turbulenta relación amorosa. Cuando él le mentía, ella le pedía que la mirara y él sonreía, dijo Moreno. "Yo podía leerlo como un libro y por eso él me amaba, y por eso él me maltrató de tantas maneras. Yo intenté terminar con mi vida tomando pastillas en su casa. Así fue que traté de hacerlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rita Moreno y Marlon Brando Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios; Silver Screen Collection/Getty Images Años después de su ruptura, los actores protagonizaron la película The Night of the Following Day en 1969. Entonces, Moreno cuenta que Brando — quien murió en el 2004 a sus 80 años— intentó convencerla de volver con él. "Lo interesante es que él quería renovarlo", dice de su relación amorosa. "Yo ya estaba casada. Tenía una hija hermosa, Fernanda. Él estaba listo para intentarlo de nuevo", recuerda. "Yo no quería eso, pero él sí. Creo que el perdió una gran parte de si mismo. La puerta buena de él, el buen Marlon que Rita amaba. Era muy complicada", concluye sobre su unión con la estrella de Un tranvía llamado deseo. Marlon Brando y Rita Moreno Marlon Brando y Rita Moreno en la película Desiree en 1954. | Credit: (20th Century-Fox/Getty Images) En el 2017, Moreno confesó a PEOPLE que Marlon fue el hombre por quien sintió más atracción en toda su vida, y que ella guardaba una foto del actor de The Godfather en su habitación. "Él fue un gran amor en mi vida", dijo sobre Brando. Eso sí, aclaró que el gran amor de su vida fue su esposo, Leonard Gordon, con quien se casó en 1965. Rita Moreno y Marlon Brando En la película "The Night of the Following Day." | Credit: (FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images) El documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, disponible en Netflix, habla de la apasionante vida de la actriz, incluyendo sus historias de amor. Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), manda la palabra "STRENGTH" por mensaje de texto a Crisis Text Line al 741-741, o visita suicidepreventionlifeline.org.

