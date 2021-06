La legendaria actriz Rita Moreno pide disculpas por no ser más sensible a las críticas a la película In The Heights por la falta de actores afrolatinos de piel oscura en su elenco estelar. Mira su mensaje tras salir en defensa de Lin-Manuel Miranda.

Rita Moreno se disculpa tras defender a Lin-Manuel Miranda de críticas raciales a In The Heights

Rita Moreno dice que está "decepcionada" de ella misma por no ser lo suficientemente sensible a las críticas raciales contra la película In The Heights. La legendaria actriz puertorriqueña de 89 años expresó en Twitter: "Estoy increíblemente decepcionada de mi misma. Al hacer una declaración en defensa de Lin-Manuel Miranda en el Colbert Show anoche, claramente no tomé con consideración las vidas negras que importan en nuestra comunidad latina. Es tan fácil olvidar que lo que es una celebración para algunos es un lamento para otros".

La controversia surgió después de que la nueva versión cinematográfica del musical de Broadway fuera señalada por no tener actores afrolatinos de piel oscura en su elenco estelar. "Además de aplaudir a Lin for su maravillosa versión cinematográfica de In The Heights, quiero añadir mi apreciación por su sensibilidad y su compromiso de ser más inclusivo de la comunidad afro-latina de ahora en adelante", añade la galardonada actriz en su mensaje.

Moreno bromeó que nunca es demasiado tarde para aprender una nueva lección. En el programa de Stephen Colbert, Moreno comentó: "Al parecer, nunca puedes hacerlo bien" y dijo sentirse molesta con las críticas hacia Lin-Manuel Miranda.

Rita Moreno Lin Manuel Miranda Credit: (J. Countess/Getty Images)

"Este es el hombre que literalmente a traído a Estados Unidos" el orgullo por lo latino y lo puertorriqueño, dijo sobre el reconocido dramaturgo y actor, quien produjo su documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It.

Moreno -quien actuará en la nueva versión del clásico West Side Story que la catapultó a la fama internacional 60 años atrás- aseguró a Stephen Colbert sobre Miranda: "están atacando a la persona equivocada".

Rita Moreno Credit: (Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images)

"Yo empecé a escribir In The Heights porque sentía que no era visto. Y durante los últimos 20 años todo lo que yo quería es que nos vieran a TODOS", expresó Miranda en Twitter después de la polémica sobre el elenco de la película. "Estoy viendo el debate este fin de semana sobre la representación afro-latina en nuestra película y es evidente que muchos de los miembros de nuestra comunidad afro-latina de piel oscura no se sienten lo suficientemente bien representados en esta, particularmente en los papeles principales".