Rita Moreno dice que salió con Elvis por venganza a los engaños de su ex Marlon Brando: "Fue maravilloso" Rita Moreno reveló que salió con Elvis Presley para vengarse de su exnovio Marlon Brando por engañarla Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elvis Presley, Rita Moreno, Marlon Brando Elvis Presley, Rita Moreno, Marlon Brando | Credit: Michael Ochs Archives/Getty Images; Rich Polk/Getty Images for Sony Pictures Television; Silver Screen Collection/Getty Images Rita Moreno dice que encontró una manera de vengarse de Marlon Brando por sus affaires durante su relación de 8 años. La ganadora del Oscar, de 89 años, pasó por The View el miércoles, donde la copresentadora Joy Behar le preguntó si Brando la engañaba "constantemente" durante su relación intermitente. "Encontré lencería en su casa y, por supuesto, me rompió el corazón y me fui a casa llorando, de verdad, fui ingenua, y también estaba enojada, simplemente furiosa. Al día siguiente, el teléfono suena y escucho ' ¿Señorita Marina? Dije: '¿Uh, sí?' "recordó. "'Este es el coronel Parker, mi cliente es Elvis Presley, y Elvis lo vio en la comisaría de 20th Century Fox, y le gustó lo que vio'. " "Dije: '¿Oh?' y él dijo: 'Y le gustaría mucho conocerte. ¿Te gustaría conocerlo?'". La estrella de West Side Story continuó: "Pensé en esas bragas y dije: '¡Sí, lo haría!' " Moreno dijo que "salió con [Elvis] varias veces" y que lo encontraba "dulce pero aburrido". "Era dulce, pero era un chico de campo. De todos modos, no pasó mucho tiempo antes de que [Brando] se enterara. Comenzó a tirar sillas. Estaba tan enojado. Fue maravilloso. arrojó sillas y siguió adelante", dijo Moreno, cruzando los brazos y pretendiendo mirar sus uñas mientras ella imitaba que no se inmutaba por la reacción de Brando. Moreno y Brando se conocieron cuando ella tenía 22 años en el set de la película biográfica de Napoleón Désirée. La vida, carrera y tumultuosa relación de la actriz con Brando se detallaron en el documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, que debutó en el Festival de Cine de Sundance 2021 a principios de este año. El documental ahora se transmite en Netflix. "Era el papá al que no podía complacer. No sabía eso, no era consciente de eso en absoluto", dijo Moreno en el documental. "Pero él era a quien quería complacer, era con quien quería casarme". En 2017, Moreno le dijo a PEOPLE que Brando era la "lujuria" de su vida y reveló que tenía una foto de la estrella de El Padrino en su habitación. "¿Por qué esa foto de Marlon Brando? Porque él fue un gran amor mío en mi vida", dijo Moreno en ese momento. "Este, casi parece una viñeta de una película, por eso está ahí. Él era la lujuria de mi vida y ahí está el amor de mi vida", admitió Moreno, señalando una foto enmarcada de ella con su marido, representado en un abrazo, en silueta. Marlon Brando And Rita Moreno In 'Desiree' Marlon Brando And Rita Moreno In 'Desiree' | Credit: (Photo by 20th Century-Fox/Getty Images) En sus memorias de 2013, Rita Moreno, la ganadora de EGOT escribió sobre su relación con Brando en detalle: un momento turbulento y emocionalmente forjado en su vida que incluyó un aborto y un intento de suicidio. Moreno reconoce que la terapia, dejar Hollywood y regresar al escenario de Nueva York la ayudó a superar ese momento difícil, pero dice que casarse con su difunto esposo Leonard Gordon en 1965 jugó el papel más importante en su recuperación. "Nos equilibramos", le dijo a People en 1975. "No soy exactamente la Sra. Good Housekeeping, aunque me encanta cocinar, hornear e incluso planchar, pero solo porque no es obligatorio". Años más tarde, Brando fue recibido en la familia de Moreno y Leonard como un amigo cercano. "[Mi hija] llegó a casa de la escuela un día y lo encontró tocando las congas en nuestra sala de estar", le dijo Moreno a PEOPLE. "Ella lo llamó 'el hombre de la batería'. " SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Moreno participa en la adaptación de Steven Spielberg de West Side Story, que se estrena el 10 de diciembre, justo un día antes de su 90 cumpleaños.

