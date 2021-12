Exclusiva: Rita Moreno cuenta cómo celebrará sus 90 años, habla de West Side Story y esta etapa de plenitud La icónica actriz puertorriqueña Rita Moreno habla con People en Español sobre su cumpleaños 90, su personaje en la nueva película West Side Story de Steven Spielberg y su vida hoy en día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rita Moreno cumple mañana 90 gloriosos años y la actriz cuenta en exclusiva a People en Español como celebrará este gran día. "No puede ser una fiesta grande como siempre he hecho porque siempre hago fiestas con disfraces y una temática", cuenta Moreno, quien hará una reunión más pequeña este año por las restricciones de la pandemia. "Tendré una cena por mi cumpleaños el 11 de diciembre, solo con unos cuantos amigos. Tal vez celebre pequeñas fiestas una vez al mes o cada unos cuantos meses con diferentes personas", añade sobre su festejo de cumpleaños, que durará todo el año. "Mi vida es una locura lo cual es maravilloso a [mi edad]", bromeó la ganadora de los premios Oscar, Emmy, Grammy y Tony. Razones para celebrar le sobran a la estrella puertorriqueña, quien tiene un inolvidable nuevo personaje en la película West Side Story de Steven Spielberg. "Estoy más que fascinada y emocionada de que fui invitada a estar en esta película, no solo como actriz sino como productora ejecutiva", dice Moreno. "Estoy ansiosa de que el mundo la vea". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Rita Moreno Credit: (Roy Rochlin/Getty Images) Su documental Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It sigue arrasando en Netflix y cuenta su apasionante vida. Rita Moreno Hoy Moreno vive una etapa de plenitud y disfruta el amor de su hija Fernanda Luisa y sus nietos. "Soy una madre muy amorosa", dice la estrella de la serie One Day At A Time. "Tengo una sabiduría que he ganado a través de los años y me gusta compartirla con mi hija y mis nietos. ¡Los adoro, que suerte tengo! Tenemos una relación fabulosa. Lo mejor que me pasó en la vida es Fernanda Luisa", añade sobre su hija. ¡Feliz cumpleaños Rita!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Rita Moreno cuenta cómo celebrará sus 90 años, habla de West Side Story y esta etapa de plenitud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.