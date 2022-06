Famosa actriz latina reconoce que tuvo un aborto ilegal de un reconocido artista: "Pude morir" Es una de las primeras damas del cine y toda una representante internacional de la cultura latina. Tras la resolución de la Corte Suprema en este asunto, ha alzado su voz y compartido su vivencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la polémica generada por la decisión del Tribunal Supremo de anular la resolución del caso Roe vs. Wade, el cual hasta hoy garantizaba el derecho constitucional al aborto, las reacciones de anónimos y celebridades no se ha hecho esperar en ambas posiciones. Con el fin de dar a conocer la experiencia personal que casi le costó la vida hace algunas décadas, una de las actrices latinas más internacionales ha roto el silencio y compartido su duro capítulo. Su testimonio confirma que tuvo que recurrir a los servicios de un doctor de forma ilegal para poder practicar un aborto de quien entonces era su pareja. La intervención clandestina no fue realizada bien y casi le cuesta la vida. Ha decidido contar su experiencia con el fin de generar reflexión y, sobre todo, dar a conocer, desde su punto de vista, lo peligroso de no tener la libertad de elegir y las consecuencias que podría tener en las vidas de muchas mujeres. Premiere Of Netflix's "One Day At A Time" Season 3 - Arrivals Credit: (Photo by Rachel Luna/Getty Images) A sus 90 años, Rita Moreno ha decidido dar este paso y compartir su historia a través de las páginas de Variety este viernes. La protagonista de West Side Story se quedó embarazada antes de que las mujeres tuvieran ese derecho a elegir. Su pareja de entonces, el actor Marlon Brando le dijo que abortara y "encontró a un doctor a través de unos amigos... Era un doctor real, le pagó $500", recordó de aquel oscuro momento. Sin embargo, una vez realizado el proceso, la artista empezó a sentirse mal descubriendo que el aborto no se llevó a cabo por completo. Rita and Brando Credit: 20th Century-Fox / Getty Images "Marlon me llevó al hospital... En realidad el doctor no hizo nada más que hacerme sangrar. En otras palabras, no lo hizo bien", habla del aborto al que se sometió. "Entonces no lo sabía, pero me pude haber muerto. Vaya desastre, qué horrible desastre", apuntó a dicho medio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso, reconoce que cuando los abortos se legalizaron por la vía Roe v. Wade, se sintió feliz. Un sentimiento que se le ha quitado de cuajo reconociendo que está "deprimida" por la decisión del Tribunal Supremo. "Pienso en las chicas jóvenes. Llevándolo al extremo, pienso en las chicas que se embarazan por violación o incesto. Injusto es una palabra que se queda corta", explicó decepcionada. Rita también usó sus redes para expresar su opinión abiertamente. "Las generaciones han luchado por el derecho al aborto y no permitiremos que esto acabe para nosotros, no retrocederemos porque no podemos".

