Rihanna se deja ver con su pancita de embarazada y pechos ¡al descubierto! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rihanna Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante y empresaria apareció en la Gran Manhattan con un look impactante. Además: Jennifer López con vestido de novia y al lado de Ben Affleck en la premiere de su nueva cinta y Jennifer Aniston muestra su cuerpo de quinceañera en la playa, ¡míralos! Empezar galería Una mamá diferente Rihanna Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante y empresaria Rihanna sorprendió al aparecer por primera vez en público en Los Ángeles tras el anuncio de su embarazo con su pancita al aire y revelando parte de sus pechos con este sexy top, ¡wow! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Cásate conmigo! Ben Affleck y Jennifer Lopez premiere Marry Me vestido de novia Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Otra que dejó a todos boquiabiertos fue Jennifer López al aparecer prácticamente vestida de novia con su amado Ben Affleck en la premiere de su cinta Marry Me, en Los Ángeles. 2 de 8 Ver Todo Siempreverde Jennifer Aniston Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La que parece una quinceañera es Jennifer Aniston, de 52 años, quien se dejó ver en bikini por las paradisíacas islas de Hawái. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pura vida Jennifer Garner Harvard Hasty Pudding Mujer del año Credit: Erin Clark/The Boston Globe via Getty Images Y en Boston, la ciudad natal de su exmarido, Ben Affleck, Jennifer Garner apareció extasiada de felicidad al ser homenajeada como la Mujer del Año en el tradicional desfile de Hasty Puddings de Harvard por las calles de esa ciudad. 4 de 8 Ver Todo Businesswoman Chiquis Rivera Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Groupv En Nueva York captamos a una súper guapa Chiquis entre juntas de trabajo y en medio de la polémica que la levantado su nuevo libro. 5 de 8 Ver Todo Divina garza Eva Longoria Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group También en la Gran Manzana captamos a una deslumbrante Eva Longoria saliendo a cenar, ¿a que no les encanta su look monocromático? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mundo de juguete Kate Middleton Duchess Of Cambridge Visits PACT Credit: Photo by Alastair Grant-WPA Pool/Getty Images La que también lució radiante fue Kate Middleton, duqueda de Cambridge, quien compartió tiernos momentos con chiquitines en un centro comunitario de Londres. 7 de 8 Ver Todo De fiesta Malia Ann Obama Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en West Hollywood captamos a una casual Malia Obama acudiendo a la premiere de la serie Euphoria, de HBO Max. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

