Rihanna está lista para actuar en el Super Bowl y así lo demuestra en su Instagram Rihanna acaba de confirmar a través de su cuenta de Instagram que será la encargada de llevar a cabo la esperada actuación del medio tiempo del Super Bowl. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna Rihanna | Credit: James Devaney /Getty Images Por medio de redes sociales Rihanna confirmó que estará protagonizando el show de medio tiempo del Super Bowl LVII que tendrá lugar el domingo 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. En la publicación se puede ver la mano de la cantante sujetando un balón de fútbol americano, junto al mensaje que confirma su actuación. Esta será la primera ocasión en muchos años que el show de la final de la temporada de la NFL no estará patrocinado por Pepsi, como ya era costumbre. Sino que la encargada será Apple Music, razón que llevó a la cantante de Barbados a aceptar la invitación de actuar para la ocasión. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Rihanna al escenario Apple Music Super Bowl Halftime Show", dijo Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL. "Rihanna es una artista única en una generación que ha sido una fuerza cultural a lo largo de su carrera. Esperamos colaborar con Rihanna, Roc Nation y Apple Music para brindarles a los fanáticos otra actuación histórica de Halftime Show", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna, de 34 años, regresará a los escenarios después de haberse convertido en mamá de su hijo en mayo de 2022 junto a A$AP Rocky. La interprete de éxitos como Umbrella, Don't stop the music, Love the way you lie, entre otros es la primera artista confirmada, y todavía no se sabe quién la acompañará subida a la tarima. El juego y su espectáculo de medio tiempo suelen ser eventos televisivos muy esperados. El juego del año pasado, en el que Los Angeles Rams triunfaron sobre los Cincinnati Bengals 23-20, atrajo a más de 208 millones de espectadores. El pasado espectáculo de medio tiempo, que según la NFL tuvo más de 120 millones de espectadores, contó con una combinación de actuaciones de las leyendas del hip-hop Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, además de una aparición sorpresa de 50 Cents.

