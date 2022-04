Rihanna presume de embarazo en bikini, Shakira en Ibiza: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rihanna en barbados en bikini Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Con un sexy bikini Rihanna dejó ver cómo luce su embarazo, además, fotos de Shakira en Ibiza, Alejandra Espinoza tras bastidores de Corazón Guerrero, Becky G en Coachella, Rauw Alejandro, Fonseca, Roberto Carlos y más fotos imperdibles ¡Míralos! Empezar galería Rihanna Rihanna en barbados en bikini Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La intérprete de "Umbrella" lució increíble en bikini mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en Barbados. La cantante, quien pronto se convertirá en madre por primera vez, estuvo acompañada de amigos y su pareja ASAP Rocky. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira disfruta de las playas de Ibiza con sus hijos mientras habla por teléfono y recoge los residuos Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante colombiana disfrutó de las playas de Ibiza con sus hijos y amigos. 2 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco en una escena de la telenovela "Corazón Guerrero Credit: Mezcalent Los actores fueron fotografiados grabando una escena de la telenovela Corazón guerrero, producción de Salvador Mejía que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente llegará a Univision para los Estados Unidos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Becky G Becky G Brings Fishnet Leggings and Tiny Cut-Off Shorts to Day 3 of Coachella La cantante fue una de las invitadas especiales en en Festival Coachella durante la presentación de la colombiana Karol G. 4 de 8 Ver Todo Rauw Alejandro RAUW ALEJANDRO, ENTREGA TODO DURANTE SU PRIMER ARENA TOUR Credit: Elite Media & Marketing (EMM) La super estrella global de la música latina ofreció un espectáculo lleno de energía en el Pachanga Arena en San Diego, CA, donde interpretó éxito tras éxito y mantuvo al público de pie cantando sin parar a todo pulmón. 5 de 8 Ver Todo Diego Boneta Diego Boneta Prime Video Red Carpet Premiere For New Western Series "Outer Range" Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Amazon Studios El actor mexicano y su compañía Three Amigos se asociaron con Prime Video para producir y actuar en una lista de shows en desarrollo y oportunidades actorales que incluyen películas, series y reality shows que llegarán al servicio de streaming en el 2023. "Me siento honrado de comenzar esta emocionante alianza", dijo Boneta. "Nuestra pasión compartida por contar historias auténticas es el núcleo fundamental de esta alianza". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fonseca Fonseca celebra el vigésimo aniversario de su carrera en la cena de lanzamiento de Old Parr's Aged 18 Years en NYC Credit: Julio Miranda El siete veces ganador del premio Latin Grammy celebró el vigésimo aniversario de su carrera en la cena de lanzamiento de Old Parr's Aged 18 Years en Nueva York. ¡Salud! 7 de 8 Ver Todo Roberto Carlos Roberto Carlos inicia su gira por Estados Unidos con su primer show agotado en FTX Arena en Miami Credit: Omar Charcousse Emocionados cantaron los más de doce mil fanáticos que agotaron la boletería del primer concierto en Miami, en el FTX Arena, de la gira que ha puesto de nuevo al cantante brasilero en los escenarios de Estados Unidos, después de casi tres años. Con tres bises, el espectáculo duró dos horas y 20 minutos mientras que el público se rehusaba a irse al final. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

