Rihanna ¡lo vuelve a hacer! presume su baby bump al aire Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante sigue rompiendo esquemas con su estilo de embarazada. Además: fotos de Jorge Salinas y Empezar galería Nuevo estilo Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group Rihanna apareció con su ya acostumbrado look de pancita de embarazo al aire, por las calles de Nueva York 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Misterios y risas Selena Gómez y Steve Martin filmando Only Murders in the Building segunda temporada Credit: James Devaney/GC Images También en Nueva York, pero en el barrio de Morningside Heights encontramos a Selena Gómez muy risueña al lado de Steve Martin filmando los nuevos capítulos de la segunda temporada de su exitoso show Only Murders in the Building (HULU). 2 de 7 Ver Todo Una cita Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez Credit: Eyepix Images/The Grosby Group En Ciudad de México captamos a Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas bien contentos en el estreno mundial del musical José el Soñador, protagonizada por Carlos Rivera y Kalimba (no fotografiados). 3 de 7 Ver Todo Anuncio Brillando Mary J Blige Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Y siguiendo por la Gran Manzana nos encontramos con la cantante Mary J. Blige, eleganitísima y radiante tras su triunfal presentación en el Super Bowl del fin de semana pasado. 4 de 7 Ver Todo ¡Arriba el telón! paulina goto y el elenco de ghost Credit: Mezcalent Siguiendo con los estrenos, también en la capital mexicana captamos a Paulina Goto (der., vestida de azul) con el elenco de Ghost, en el Teatro San Rafael. 5 de 7 Ver Todo ¡Toma! Heidi Klum Credit: Splash News/The Grosby Group Heidi Klum se divirtió como enana jugando al tenis ¡con todo y botas de tacón! mientras grababa la versión alemana de Next Top Model en Los Ángeles. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Aló? Katy Perry Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en Hawái captamos a Katy Perry quien ha despertado rumores de un nuevo embarazo con este modelito que según las malas lenguas revelaría su creciente pancita, ¿será? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

