¡Rihanna contra el coronavirus! ¿Sabes cuánto dinero donó? ¡No sólo es espectacular y talentosa! Rihanna demostró que también es solidaria. ¡La intérprete de Umbrella o Diamonds ha contribuido a la lucha contra el Covid-19 con una pequeña fortuna! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es solo una de las artistas más bellas y talentosas del mundo… ¡También es una de las más solidarias! Ante el terrible acoso de la pandemia que vivimos a causa del coronavirus, Rihanna decidió subirse las mangas y ayudar cediendo una pequeña fortuna. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La organización fundada por Rihanna en 2012 apoya con fondos causas de emergencias sociales y de educación alrededor del mundo. Ante la terrible amenaza que el Covid-19 ya ha demostrado ser, la cantante se vació los bolsillos para poner su granito de arena de mano de su Clara Lionel Foundation. “Hemos tomado acciones frente al Covid-19 y vamos a distribuir 5 millones de dólares”, confirmó su Fundación Clara Lionel en este post de instagram. Mediante donaciones a diferentes empresas, su intención es “preparar a las comunidades con uniformes protectores necesarios, medicinas, equipos médicos y acceso a comida en diferentes lugares del mundo”. Image zoom “¡Felicidades Rihanna! Eres una mujer admirable porque te preocupas por las causas que hacen sufrir a las personas!”,celebraba una de sus fans. Otro comentario señalaba: “¡Eres un verdadero ángel en la tierra! Gracias a ti y a tu equipo”. En otro de sus posts, la intérprete de hits como Diamonds y Umbrella nos pide a través de su valiosa organización que hagamos estas cinco cosas para frenar la pandemia. De forma sencilla, estos son los pasos a seguir que todos los expertos recomiendan: 1.- MANOS –Lávalas a menudo. 2.- CODO –Tose sobre él. 3.- CARA –No la toques. 4.- PIES – ¡Mantente a seis pies de los demás! (2 metros) 5.- SIENTE – ¿Te sientes mal? ¡Quédate en casa! ¡Valiosos consejos de Rihanna que tenemos que poner en práctica! Advertisement

