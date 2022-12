Rihanna y A$AP Rocky más enamorados que nunca y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rihanna y A$AP Rocky mantienen on fire su relación en el Imagine Weekend Climax Show de Barbados Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Rihanna y el padre de su hijo no dejan de apapacharse: no dejes de ver las fotos trending del día Empezar galería Apapachos Rihanna y A$AP Rocky mantienen on fire su relación en el Imagine Weekend Climax Show de Barbados Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group A juzgar por esta foto, la relación de la cantante Rihanna y el padre de su hijo, el rapero A$AP Rocky, va viento en popa. La pareja feliz fue fotografiada saliendo del evento Imagine Weekend Climax Show de Barbados. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Puro amor Camilo cerró su gira “De Adentro Pa Fuera 2022” con Eva Luna y Camila Cabello como invitadas en Los Angeles Credit: Photo©2022: PhotoGamma Group/ Grosby Group El cantautor colombiano Camilo cerró su gira 'De adentro pa' fuera 2022' en el Teatro Microsoft, teniendo como invitadas a su esposa Eva Luna y Camila Cabello. 2 de 7 Ver Todo Zoe imparable Zoe Saldaña revela su trayectoria como una mujer imparable y vocera para las generaciones latinas Credit: ALBERTO TAMARGO / AET PHOTO La actriz Zoe Saldaña ofreció un panel de 'Mujeres imparables' por el estreno de su nueva película Avatar: The Way of Water, donde la estrella, productora y activista cautivó con su inspiración y motivación. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Dos grandes Kate del Castillo y Ofelia Medina engalanan la portada del libro "Blancopop: Una Mirada Al Estilismo De Moda En México" Credit: Mezcalent Kate del Castillo y Ofelia Medina engalanan la portada del libro Blancopop: una mirada al estilismo de moda en México, que realizó su presentación oficial en un evento en México D.F. 4 de 7 Ver Todo Conferencia de prensa Conferencia de Prensa de la Segunda Parte de la Telenovela Mi Secreto. Credit: Photo © 2022 Armando Mota/The Grosby Group Arturo Peniche, Isidora Vives, Fernando Ciangherotti y Carlos Moreno participaron en la conferencia de prensa de la segunda parte de la telenovela Mi secreto, en la capital mexicana. 5 de 7 Ver Todo Puro glam Demi Lovato deslumbra en la Alfombra Roja de la Gala de UNICEF de 2022 con un vestido bicolor Credit: Photo © 2022 Media Punch/The Grosby Group Demi Lovato lució radiante en la Gala de UNICEF de 2022 en The Glasshouse en la ciudad de Nueva York. La cantante modeló un vestido en blanco y negro con hombros caídos y guantes negros. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Noche de estreno en la alfombra roja de la premier de la serie "Las Travesuras De La Niña Mala" Credit: Mezcalent Los actores de Las travesuras de la niña mala, basada en el libro homónimo de Mario Vargas Llosa, posaron muy sonrientes en la alfombra roja de la premier de la serie, que llega el próximo 8 de diciembre a ViX+. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Rihanna y A$AP Rocky más enamorados que nunca y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.