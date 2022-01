¡Todos los detalles de la espectacular boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman! El cantante y su esposa se dieron el 'Sí, acepto' en una ceremonia de ensueño celebrada este sábado en Argentina. "Y vivieron felices para siempre". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como si de un cuento de hadas se tratara, Ricky Montaner y su ya esposa Stefi Roitman caminaron hacia el altar en una boda soñada. La feliz pareja se daba el 'Sí, acepto' el pasado 8 de enero en una ceremonia a puerta cerrada e íntima en la que estuvieron sus familiares, amigos y seres más queridos. A pesar de la privacidad del romántico momento, el cantante Ricardo Montaner hizo un regalo a todos sus fans con esta imagen de la pareja, ya convertida en marido y mujer. "Y vivieron felices para siempre... Gracias a Dios", escribió el intérprete de "La cima del cielo", "Déjame llorar" o "Amén". La pareja es la viva imagen de la felicidad. Su unión tuvo lugar en el espectacular complejo El Dok de la localidad bonarense Exaltación de la Cruz. Si bien se pidió que no hubiera teléfonos celulares, igualmente se filtraron algunos detalles bonitos de este festejo. La razón de tanto secreto y cuidado se podría deber a un supuesto reality show en el que participarán los recién casados y en el que los fans podrán disfrutar de todas las imágenes al completo. Lo que sí se puede confirmar es que fue una boda clásica en la que todo fue cuidado al milímetro. Desde la romántica invitación hasta las pajitas de los cócteles, las cuales llevaban los nombres de los novios. Entre los invitados, además de sus afamados hermanos, una embarazada Evaluna y su esposo Camilo y su compañero de aventuras musicales, Mau Montaner, tampoco se perdieron este evento tan único artistas amigos como Tini Stoessel, Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop, y Lele Pons. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los días previos a la boda sus familiares compartieron imágenes de los últimos momentos de soltería de Ricky, quien estuvo arropado por todos, especialmente por su ejemplo a seguir, sus progenitores Ricardo y Marlene. Ricky Montaner Stefanía Roitman Credit: IG Stefanía Roitman Entre las muchas sorpresas y momentos emotivos del enlace estuvo la parte en que Ricardo Montaner interpretó una canción para los enamorados en la fiesta. El artista venezolano se encargó de ofrecer un aperitivo de su aparición en el escenario a través de sus redes, todo un regalo para los novios y los allí presentes. La felicidad y alegría por la unión de la bella pareja fue la constante de esta boda tan especial. ¡Muchísimas felicidades y qué vivan los novios!

