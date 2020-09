Ricky Martin y Luis Fonsi piden el voto para Joe Biden en las próximas elecciones Los cantantes puertorriqueños participaron en el evento dirigido a los latinos que el candidato demócrata ofreció en Kissimmee, en Florida. "Es hora que tengamos a un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos." Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se unieron para edificar de nuevo su país tras el huracán María y lo vuelven a hacer ahora. Ricky Martin y su compatriota Luis Fonsi, junto con otros artistas como Eva Longoria, participaron en el evento para los latinos organizado por el candidato demócrata Joe Biden en Florida. Allí, ambos artistas mostraron su apoyo al político para sus próximas elecciones y se posicionaron en contra del actual gobierno de Donald Trump, entre otras cosas, por su actual manejo de la situación del coronavirus en Estados Unidos. "Su incompetencia y crueldad ha tomado por sorpresa a muchos americanos pero no para nuestra comunidad. Nosotros sabíamos cómo él era desde el principio", expresó Ricky en su discurso. "Después del huracán María vimos cómo nos tiró papel toalla mientras le preguntaba a su gabinete si podía vender a Puerto Rico. Vimos su crueldad cuando lanzó su campaña llamando a los inmigrantes violadores y criminales." Luis Fonsi, el otro encargado de presentar el acto también señaló a Trump como el presidente que trató de "dividirnos" sin éxito. Y citó "Despacito", su gran hit en español, como ejemplo de que todos, latinos y norteamericanos abrazaron su canción independientemente de su origen. Insistió que para lograr esa unión "mejor sería teniendo un presidente que celebre nuestra comunidad" y no la separe. Orgullosamente puertorriqueños y latinos, ambas figuras de la música aprovecharon este día para visitar el monumento de la discoteca Pulse, lugar de ocio de la comunidad LGTB víctima de un tiroteo en 2016 en el que fallecieron 50 personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un verdadero honor para mi presentar al Vice Presidente Joe Biden esta noche. El es un gran líder quien ha demostrado su respeto y admiración por la comunidad latina y por Puerto Rico durante muchos años. Es hora que tengamos a un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos, que reconozca lo valiosa que es nuestra contribución a este país y que promueva la unión y la aceptación", escribió Fonsi en sus redes. Tanto ellos como otras importantes caras de la música, el cine y el arte invitaron al público a que votara y contribuyera al cambio para la comunidad latina.

Close Share options

Close View image Ricky Martin y Luis Fonsi piden el voto para Joe Biden en las próximas elecciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.