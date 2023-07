Ricky Martin y Jwan Yosef ¿quién se quedará con los hijos? Durante su matrimonio, Ricky Martin y Jwan Yosef tuvieron dos hijos, Lucía y Renn, y había dos niños más, Matteo y Valentino ¿qué pasará con los nenes? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin y Jwan Yosef Credit: Stefano Rellandini/AFP via Getty Images El jueves 6 de julio de 2023, Ricky Martin anunció su separación de Jwan Yosef tras varios años de relación sentimental y seis de matrimonio. Además, son padres de dos hijos en común, Lucía, quien actualmente tiene cuatro años, y Renn, de tres; ahora, se da a conocer que el cantante quiere que sea compartida la custodia de sus hijos. De acuerdo con la revista People, a inicios de esta semana, el intérprete de "Livin' la vida loca" presentó Los documental legales correspondientes para dicha solicitud sobre el cuidado de los menores; llamó la atención, que este proceso jurídico inició antes de que se informara sobre la ruptura. Otros datos que salieron a la luz fue la fecha real de la separación y la causa, que según se menciona, fue por "diferencias irreconciliables". Los acuerdos incluyen el pago de la manutención conyugal a Yosef, que el famoso está dispuesto a realizar. Sin embargo, como existe un acuerdo prematrimonial, "aún se deben determinar completamente la naturaleza y el alcance de los activos y las obligaciones de propiedad separados de cada parte". Respecto a la custodia de Matteo y Valentino, esa pertenece completamente al también actor, debido a que fueron concebidos antes del matrimonio con el pintor, quien, junto a su ahora expareja, también compartió el comunicado sobre la separación, pero aún no ha hecho una declaración o ha ofrecido mayores detalles al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo parece indicar que el divorcio entre el cantante y Jwan Yosef se está llevando a cabo en los mejores términos. Cabe recordar que Ricky Martin anunció con bombo y platillo la llegada de su cuarto nene, Renn, tras haber presentado meses antes a su hija Lucía. "Lucía, mi niña, no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, es la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes", mencionó en aquel momento.

