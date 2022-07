Persona anónima ha solicitado orden de alejamiento contra Ricky Martin por supuesta violencia doméstica Un representante del artista puertorriqueño ha contestado a dichas informaciones. "Las acusaciones contra Ricky Martin sobre una orden de protección son completamente falsas y fabricadas", lee el comunicado a la revista PEOPLE. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco después de que saliera a la luz una demanda de $3M contra Ricky Martin por parte de su exmánager, el cantante vuelve a salir a la palestra tras ser acusado de violencia doméstica en Puerto Rico, según informó el sitio TMZ y otros medios de la isla como Primera Hora y El Nuevo Día. Se trata de una persona anónima que nada tiene que ver con su actual pareja, Jwan Yosef. Dichas informaciones reportan que la persona en cuestión ha solicitado una orden temporal de alejamiento contra el artista mediante la Ley 54 de Violencia Doméstica, en una localidad cercana a San Juan, tal cual fue transmitido por la Oficina de Prensa de la Comandancia de Hato Rey del Negociado de la Policía. "Confirmamos que la Policía de Puerto Rico se encuentra en el proceso de diligenciar una orden de protección, al amparo de la Ley 54, expedida contra el señor Enrique Martín", lee el escrito oficial de la policía. Por su parte, Telemundo informó de que los detalles sobre esta demanda todavía no están del todo clarificados. Lo que es un hecho es que la orden fue interpuesta por el juez Raiza Cajigas Campbell de la Corte de Primera Instancia de San Juan. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: (Photo by Dominique Charriau/Getty Images) Lo sabido hasta ahora sobre el individuo en cuestión es que es ajeno al medio y que su nombre no se cita en ningún momento. Según reporta PEOPLE, el mismo se presentó ante la corte usando su derecho como ciudadano a solicitar una orden de alejamiento temporal, sin pasar primero por la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, TMZ hace referencia a los reportes de otro medio que no menciona y que asegura haber tenido acceso a los documentos oficiales de este caso. En ellos aportan que las dos partes estuvieron relacionadas por 7 meses y que se separaron hace dos. Situación con la que uno de ellos no parece estar de acuerdo. "Le llama frecuentemente. Además, el demandante le ha visto merodear por su casa al menos en tres ocasiones y teme por su seguridad", incluye la documentación a la que se hace referencia. Ante las informaciones publicadas, un representante de Ricky Martin se ha puesto en contacto con PEOPLE para aclarar que "las alegaciones contra Ricky Martin que hablan de una orden de protección son totalmente falsas y fabricadas. Estamos convencidos de que cuando los hechos verdaderos salgan a la luz sobre este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será probado totalmente inocente", concluye el comunicado a este medio.

