Ricky Martin abre Viña del Mar con sus éxitos y un beso al presentador El inesperado "piquito" que Ricky Martin robó a un presentador durante su presentación en el festival de Viña del Mar. El astro boricua Rick Martin está en boca de todos no solo por su exitazo en la apertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, sino por el beso que robó en medio del escenario a uno de los presentadores del evento. El comentado momento llegó cuando María Luisa Godoy, una de las conductoras del evento musical, solicitó darle beso al intérprete de "La mordidita" en representación de sus seguidoras chilenas. Todo iba normal hasta que el otro presentador, Martín Cárcamo, también se unió a la solicitud e iba a besarlo en el otro lado de la mejilla, al mismo tiempo que su compañera, cuando Ricky volteó la cara y le dio "un piquito" al comunicador. En un pestañear, Ricky también intentó besar a María, pero ella movió la cara. "Un hombre que sorprende", fue el comentario compartido por el presentador chileno con sus 551,000 seguidores y que además había expresado en medio de risas al cantante: "Te estoy mirando en forma distinta" cuando recibió el beso. La presentadora también calificó a Ricky de tremendo y resaltó a través de su cuenta de Instagram que el puertorriqueño "no sólo dejó su alma en el escenario, sino que besos también". La ovación de parte del público presente en el evento no se hizo esperar ni tampoco los usuarios de las redes sociales, quienes crearon memes, algunos de ellos haciendo referencia a la situación política que se vive en ese país donde se han registrado protestas violentas en demanda de mejoría de servicios básicos desde ya hace unos cuatro meses. El intérprete de "Livin' la vida loca" empezó su presentación con su nuevo sencillo, "Tiburones", de su próximo trabajo discográfico. El evento musical fue inaugurado el domingo en el Anfiteatro de la quinta Vergara. "Hoy fue mi sexta vez presentándome ante el monstruo de la quinta Vergara. No deja de intimidar. Pero siempre creces como artista. Gracias, gracias, gracias, Chile", escribió en su cuenta de Instagram. El cantante cautivó a los asistentes con un un mix de sus mejores canciones que incluyó, entre otros, temas como "Ole, ole, ole", "Que cante mi gente"o "La bomba".

