Prohíben al sobrino de Ricky Martin acercarse a él por un año, por la seguridad del cantante El Tribunal de Primera Instancia San Juan extendió por un año la orden de protección solicitada por Ricky Martin contra su sobrino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Tribunal de Primera Instancia San Juan, Puerto Rico, extendió por un año la orden de protección solicitada por Ricky Martin contra su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien lo acusa de abuso sexual. De acuerdo con El Nuevo Día, Helga García, portavoz del artista, dijo que sus abogados presentaron pruebas que demostraron la importancia de extender dicha orden de protección por su seguridad. "Luego de escuchar la versión de Dennis Yadiel Sánchez Martin, el tribunal se sostuvo en la extensión de la orden de protección. De esta forma existen vigentes cuatro órdenes de protección en su contra emitidas a favor de cuatro ciudadanos distintos en casos separados", dijo García. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video La medida ordena al sobrino a "abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia", así como no contactarlo por vía telefónica, correo electrónico o redes sociales, y no acercarse a su hogar o al de sus familiares. Por su parte Monserrate Peñagarícano, quien pertenece al bufete de abogados de Martin, afirmó que en lo adelante el sobrino del cantante no podrá molestarlo. "Salimos airosos y el tribunal determinó que era meritorio darle la orden de protección a Ricky, bajo la Ley de Acecho. Así que este muchacho no puede continuar hostigándolo ni acercársele", sostuvo. "Tuvo la oportunidad de testificar, cosa que hizo y expresó en tribunal. Esta es la cuarta orden de protección que tiene Dennis Yadiel Sánchez Martin en su contra, por cuatro personas diferentes, en cuatro casos diferentes, y que están vigentes", añadió. También aseguró que "las acciones de Dennis Yadiel han sido motivadas por el dinero y le han hecho daño a Ricky". No obstante, dejó saber que Martin está "más tranquilo y seguro de que este muchacho no se le va a acercar ni va a comentar algún acto de hostigamiento como lo ha hecho en los últimos años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el comunicado de sus representantes, el sobrino del boricua tiene "problemas de salud mental" e inició "una cruzada con el único propósito de asesinar la reputación de su tío y obtener un beneficio económico". En estos momentos Martin se encuentra "tranquilo, confiado y en paz, inmerso en una serie de proyectos artísticos y recibiendo el apoyo de toda su familia", puntualiza el comunicado.

