Habla por primera vez el sobrino que acusa a Ricky Martin de abuso sexual Dennis Yadiel Sánchez Martin habló por primera vez del caso de abuso sexual que presentó contra su tío Ricky y pidió que "se haga justicia". Los abogados del cantante han rechazado las nuevas alegaciones del joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que ha vuelto a reavivarse la polémica entre Ricky Martin y su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, el joven de 21 años habló por primera vez de las acusaciones de abuso sexual que ha presentado contra su tío. "La división de delitos sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora abrió una investigación por la evidencia que hemos presentado y todo lo que ha sucedido, desde que yo tenía 12 años", dijo Sánchez Martin al periodista Alex Rodríguez, del programa Siéntense quien pueda. "No puedo hablar porque hay una investigación abierta, pero yo sí deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se haga justicia en un tribunal", insistió. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Daniel Zuchnik/WireImage También quiso dejar claro que no tiene problemas mentales, tal como se ha dicho desde que el caso saliera a la luz. "Eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa. Esto es algo serio y se va a probar. Cuando se resuelva todo y salgan las evidencias, yo podré hablar. Que reine la verdad", añadió. "No es fácil para mí y no es fácil para mi familia, pero vamos para adelante con la verdad. Cuento con el apoyo de toda mi familia, de todo el mundo. A mí me encantaría decir toda la verdad, pero no me dejan y cuando se resuelva todo, salga toda la evidencia y se resuelva, yo podré hablar", dijo. Tras desestimarse el primer caso en contra el astro boricua, Sánchez Martín presentó una denuncia recientemente en la que acusa de agresiones sexuales y actos lascivos al cantante supuestamente cometidos entre los años 2013 y 2015, cuando era menor de edad. Poco antes, Ricky Martin había interpuesto una demanda de $20 millones por extorsión contra su sobrino en la que lo acusa de intentar "asesinar" su reputación con las acusaciones de abuso sexual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los abogados de Ricky Martin rechazaron estas nuevas acusaciones del joven. "Estas afirmaciones son tremendamente ofensivas y completamente desvinculadas de la realidad", dijo a People a través de un comunicado. "Ya es hora de que los medios de comunicación dejen de darle a este individuo profundamente preocupado el oxígeno de la publicidad y le permitan obtener la ayuda que tan claramente necesita".

