Ricky Martin rompe el silencio tras la demanda por violencia doméstica en su contra Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, Ricky Martin asegura que las acusaciones contra él son completamente falsas y que hará frente al proceso judicial con responsabilidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras hacerse pública la denuncia interpuesta contra Ricky Martin por violencia doméstica, el cantante puertorriqueño rompió su silencio en su cuenta de Twitter para hacer frente a las acusaciones que explica que son totalmente falsas y por tanto, enfrentará el proceso con la responsabilidad que le caracteriza. "La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", indicó el cantante. Y aclaró: "Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón". "Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón", finalizó el esposo de Jwan Yosef. Estas declaraciones del artista llegan tan solo unas horas después de que la policía de Puerto Rico confirmara que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra Martin por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Mezcalent Según, el portal TMZ hace referencia a los reportes de otro medio que no menciona y que asegura haber tenido acceso a los documentos oficiales de este caso. En ellos aportan que las dos partes estuvieron relacionadas por 7 meses y que se separaron hace dos. Situación con la que uno de ellos no parece estar de acuerdo. "Le llama frecuentemente. Además, el demandante le ha visto merodear por su casa al menos en tres ocasiones y teme por su seguridad", incluye la documentación a la que se hace referencia. Al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención con la Violencia Doméstica, la policía de Puerto Rico no ha revelado el nombre del denunciante. Por lo tanto, su identidad ha sido objeto de numerosas especulaciones, aunque no se puede especificar por el momento de quién se trata realmente. Esta denuncia se suma a la demanda que hace unos días le interpuso su ex manager, Rebecca Drucker, quien le reclama unos tres millones de dólares en comisiones impagadas. La representante trabajó en dos períodos con el boricua, entre 2014 y 2018 y de mayo de 2020 hasta abril de 2022, y presentó la denuncia el pasado 29 de junio en un juzgado de Los Ángeles.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricky Martin rompe el silencio tras la demanda por violencia doméstica en su contra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.