Ricky Martin revela romántico momento con su esposo Una imagen dice más que mil palabras; así lo demostró Ricky Martin al dar a conocer el amor que él y su esposo Jwan Josef se tienen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT; en el marco de esta celebración, Ricky Martin decidió compartir un momento romántico con su esposo Jwan Yosef. Así, el cantante hizo pública una imagen, en blanco y negro, donde ambos están frente a frente; él tiene los ojos cerrados, mientras el modelo lo mira fijamente mostrando el amor que le tiene. "Orgullo", fue la palabra con la que acompañó esta imagen. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar para llenar de halagos al intérprete de "Livin' la vida loca" y su relación sentimental. "¡Qué foto y que modelos más guapos!"; "¡Qué bonitos son!"; "Vaya, esto fue muy terapéutico, ¡gracias por compartir esto!", y "Quédate con quien te mire como mira Ricky Martin a Jwan Josef", fueron algunos de los textos que escribieron los cibernautas. También hubo quienes se pronunciaron con imágenes de corazón, arcoíris, emoticones con ojos de corazones, aplausos, etc. Además, le dedicaron otros mensajes al exintegrante de Menudo. "Tu eres feliz… Si Muy muy feliz… Me da gusto verte así; no sólito si no con familia y es hermosa", comentó una fanática. Ricky Martin y Jwan Yosef Credit: Andre Penner/AP Photo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos tienen derecho a decirle al mundo a quién aman, ninguna pareja tiene que ajustarse a sus estándares para existir. Para los únicos que la relación pública tiene que ser sexy es para ellos, no para ti", reflexionó otra persona. "¡¡¡¡Esto es amor!!!! Me encantaría encontrar un chico que me mire como Ricky mira a Jwan Josef", agregó alguien más. Mientras tanto, Ricky Martin está promocionando el tema "Qué rico fuera" que grabó a dueto con Paloma Mami.

