Ricky Martin recibe una nueva querella por supuesta agresión sexual Una segunda demanda fue interpuesta contra el cantante en un cuartel de Río Piedras, según confirmó el portavoz de prensa de la Policía de Puerto Rico, Axel Valencia. Todo apunta que detrás de la misma está su sobrino, Dennis Sánchez Martin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 7 de septiembre, Ricky Martin dio el paso de demandar a su sobrino, Dennis Sánchez Martin, por todos los daños colaterales, tanto personales como profesionales, que surgieron a raíz de sus acusaciones. La denuncia anteriormente interpuesta contra él por su familiar quedó desestimada al no ser encontradas evidencias ni fundamentos suficientes para seguir adelante. En esta ocasión, la demanda del cantante a su sobrino parece haber sido el detonante de una nueva acusación de agresión sexual contra el artista puertorriqueño, este 9 de septiembre, por parte de Dennis. Medios del país, como El Vocero o Primera hora, confirmaban la existencia de esta nueva querella contra el intérprete, la cual prácticamente se confirmó que era del joven. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: (Photo by Jacopo Raule/GC Images) Dicha nueva acusación contra Ricky Martin se llevó a cabo en un cuartel de Río Piedras, según confirmó el portavoz de prensa la Policía de Puerto Rico, Axel Valencia. En ella, tal y como reconoce El Vocero, Sánchez alega agresiones sexuales y actos lascivos cuando era un niño, concretamente entre los años 2013 y 2015, cuando tenía 12 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Allegados a la investigación aseguraron a este medio puertorriqueño que se trata de un caso complicado y complejo por el tiempo que ha transcurrido desde entonces. Las mismas fuentes consideran que se requerirá de muchos pasos y tiempo para corroborar lo contado por Dennis. Helga García, publicista de Ricky, expresó a El Vocero que por ahora, el cantante no emitirá declaraciones sobre esta nueva querella.

