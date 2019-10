Ricky Martin reaparece tras el nacimiento de su hijo y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Además: Demi Lovato aparece con un misterioso galán; Rosalía celebra Halloween en Nueva York; el dominicano Juan Soto celebra su triunfo en la Serie Mundial con los Nationals de Washington y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Celebrando Image zoom Backgrid/The Grosby Group Ricky Martin y su marido, el artista plástico Jwan Yosef, reaparecieron por las calles de Bel Air, en California, a solo días de anunciar la llegada de su hijo Renn. Advertisement Advertisement Teatrera Image zoom Mezcalent Biby Gaytán se dio un respiro de su trabajo como estrella del musical Chicago para celebrar las 900 representaciones de La jaula de las locas, en Ciudad de México. Orgullo quisqueyano Image zoom Elsa/Getty Images Juan Soto empuña eufórico la bandera de su querida República Dominicana a solo minutos de coronarse como campeón del mundo con los Nationals de Washington en la dramática final de la Serie Mundial. Advertisement ¡Ups! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Amal Clooney perdió un zapato, pero no el estilo, al pasar por las calles adoquinadas de Soho, en Nueva York. ¡Azúcar! Image zoom Francisca Lachapel y el Chef Yisus la gozaron como niños este Halloween en el estudio de Despeirta America (Univision) de Miami ¡Adivina de qué era su disfraz! ¿Escondida o disfrazada? Image zoom Splash News/The Grosby Group La española Rosalía apareció con este look, medio Jacquie Kennedy, medio chica bohemia por las calles de Soho, en Nueva York. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Y eso? Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Demi Lovato disfrutó las atracciones de Universal Horror Nights, en Los Ángeles acompañada de este guapo chico. Según fuentes un guardaespaldas los cuidó todo el tiempo "para que no los molestaran" ¿Quié será él? Cariñosita Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Y miren, esto solo pasa en Hollywood: Angelina Jolie fue captada saliendo del supermercado abrazando este hermoso y peludo rinoceronte ¡Seguro es para uno de sus muchos hijitos! Gotitas de agua Image zoom Victor Chavez/Getty Images Cynthia Klitbo y su hija Cristel lucen como hermanas en la alfombra roja de los premios "Lunas del Auditorio 2019" que se lllevaron a cabo anoche en la capital mexicana ¿qué opinan? Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Samuel de Roman/Getty Images El marido de Shakira, Gerard Piqué, puso el buen ejemplo encabezando el proyecto ambientalista 'A La Copa Davis Llegas Reciclando' que se llevó a cabo en Madrid ¡Bien! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

