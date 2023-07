Ricky Martin reaparece tras anunciar su divorcio, JLo y Ben Affleck celebran su aniversario en buena compañía y más Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Primeras imágenes de Ricky Martin tras anunciar su separación de Jwan Yosef Credit: Photo 2023: Jordi Martin/ Grosby Group Ricky Martin muy sonriente arrasa en España. Además: JLo y Ben Affleck celebra su primer aniversario en muy buena compañía y más. Empezar galería Ricky Martin arrasa en España Primeras imágenes de Ricky Martin tras anunciar su separación de Jwan Yosef Credit: Photo 2023: Jordi Martin/ Grosby Group Tras anunciar su separación de Jwan Yosef, el lente del paparazzi captó a Ricky Martin con una sonrisa de oreja a oreja en Marbella, España. No es para menos, el cantante y actor puertorriqueño inauguró el prestigioso festival Starlite de Marbella. ¡Enhorabuena! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López y Ben Affleck celebran su primer aniversario Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran su primer aniversario de bodas junto a sus hijos en Beverly Hills Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck celebraron su primer aniversario de bodas junto a sus hijos en Beverly Hills. 2 de 6 Ver Todo Messi, el nuevo jugador del Inter Miami FC Managing Owner Jorge Mas, Co-Owner Jose Mas, y Co-Owner David Beckham presentan a Lionel Messi Credit: Mezcalent Así de sonriente se dejó ver el argentino Lionel Messi durante su presentación como nuevo jugador del Inter Miami FC, que se realizó en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida. 3 de 6 Ver Todo Anuncio La dulce voz de Camilo le da la bienvenida a Messi Camilo, con la camiseta rosada del equipo, fue uno de los artistas invitados para darle la bienvenida a Lionel Messi al Inter Miami FC Credit: Mezcalent El cantautor colombiano Camilo, con la camiseta rosada del equipo, fue uno de los artistas invitados para darle la bienvenida a Lionel Messi al Inter Miami FC. 4 de 6 Ver Todo ¡Felicidades Lori Montenegro! Lori Montenegro recibió el honor de ser integrada al NAHJ Hall of Fame Credit: Ivan Apfel/Telemundo La Jefa del Buró de Noticias Telemundo en Washington D. C., Lori Montenegro, recibió el honor de ser integrada al NAHJ Hall of Fame. La periodista cubana, quien formó parte de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español del 2021, fue reconocida por sus destacadas contribuciones al periodismo, su compromiso inquebrantable de ayudar a los latinos en la industria de las noticias a avanzar en sus carreras, y su dedicación a la NAHJ. ¡Felicidades! 5 de 6 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños Alexia! Universal Studios Hollywood despliega la alfombra roja para los Fernández Credit: Universal Studios Hollywood Alexia Hernández, esposa del famoso cantante Alex Fernández, continúa festejando su cumpleaños. En esta ocasión visitaron el famoso parque temático Universal Studios Hollywood, donde gozaron de grandes emociones junto con su pequeña hija Mía. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

