Ricky Martin reaparece con un poderoso mensaje al mundo: "No importa lo que digan" En medio de la polémica judicial, el cantante puertorriqueño se mostró en las redes con unas palabras que dejan claro su pensar y sentir. Su marido, Jwan Yosef, también habló y le dedicó este escrito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atraviesa uno de los momentos personales más complejos de, pero no es el primero. Ricky Martin ha afrontado situaciones de desconcierto antes y su manera de afrontarlo siempre ha sido con calma y con su verdad. Requerido por la corte próximamente para hacer frente a un juicio por las acusaciones de violencia doméstica de las que le señala un sobrino, el cantante ha dado la cara y ha reaparecido en sus redes mensajes con un poderoso mensaje. Sus abogados fueron los primeros en salir a la palestra para negar tal información, transmitir tranquilidad y pedir tiempo para poder demostrar la inocencia de su defendido. Ahora lo ha hecho él. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Mezcalent Por medio de sus redes sociales, el puertorriqueño compartía unas imágenes muy llamativas y con un look totalmente diferente. El poder de su imagen estuvo acompañado del poder de su palabra. "La incertidumbre de un conflicto se desvanece con el poder de la integridad", lee el mensaje junto a estas fotos de lo que es su nuevo trabajo "Ácido sabor", que ya todo el mundo puede ver en Youtube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Ricky promocionaba su nuevo tema, las palabras destacadas encajan a la perfección con lo que siente y cómo actúa ante los retos. Una frase que perfectamente se puede aplicar a la situación actual que tiene ante sí. Especialmente bonito fue el mensaje de su esposo, Jwan Yosef, quien fue de los primeros en comentar esta publicación con unas palabras que significan mucho para ambos. "Hayati Inta", que en español se traduce como "tú eres mi vida". A las mismas las siguió un corazón con el que le ha demostrado su amor y su apoyo incondicional. Los comentarios de cariño, admiración y respeto por él y su trabajo de sus fans en todo el mundo han sido una constante desde que el video viera la luz. Una vez más, su arte le ha servido para hablar alto, claro y en su lenguaje favorito, la música.

